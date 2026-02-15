Рейтинг@Mail.ru
США выслали в Камерун мигрантов, не являющихся выходцами из этой страны
15.02.2026
США выслали в Камерун мигрантов, не являющихся выходцами из этой страны
США выслали в Камерун мигрантов, не являющихся выходцами из этой страны
США выслали в Камерун мигрантов, не являющихся выходцами из этой страны

США выслали в Камерун девять мигрантов, не являющихся выходцами из этой страны

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа депортировала в Камерун девять мигрантов, которые не являются выходцами из этой африканской страны; большинству из них была гарантирована защита американского суда от возвращения на родину, сообщает New York Times со ссылкой на правительственные документы и адвокатов.
"Администрация Трампа в рамках секретного депортационного соглашения выслала девять человек, из которых практически всем была гарантирована судебная защита США от их высылки на родину, в Камерун в январе. Никто из них не родом из Камеруна", - говорится в публикации издания со ссылкой на правительственные документы и слова адвокатов высланных.
Издание не уточняет число тех, кому была предоставлена гарантия американского суда. По данным газеты, большинство депортированных до сих пор находятся в центре для содержания мигрантов в столице Камеруна Яунде.
В день инаугурации президент США Дональд Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
