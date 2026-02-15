Рейтинг@Mail.ru
"Не готовы". Каллас резко ответила на требование Зеленского - РИА Новости, 15.02.2026
17:20 15.02.2026 (обновлено: 22:22 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/kallas-2074536648.html
"Не готовы". Каллас резко ответила на требование Зеленского
"Не готовы". Каллас резко ответила на требование Зеленского - РИА Новости, 15.02.2026
"Не готовы". Каллас резко ответила на требование Зеленского
Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась назвать точную дату вступления Украины в ЕС после требования Владимира Зеленского, пишет Reuters. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T17:20:00+03:00
2026-02-15T22:22:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
кайя каллас
владимир зеленский
politico
евросоюз
украина
венгрия
киев
"Не готовы". Каллас резко ответила на требование Зеленского

Каллас отказалась назвать точную дату вступления Украины в ЕС

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась назвать точную дату вступления Украины в ЕС после требования Владимира Зеленского, пишет Reuters.
"У меня сложилось впечатление, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату", — заявила она на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
По мнению главы евродипломатии, Киеву необходимо сделать еще много работы для того, чтобы стать членом союза.
В субботу Зеленский вновь заявил, что ему нужны точные сроки вступления в Евросоюз для предоставления гарантий безопасности при заключении окончательного мирного соглашения с Россией.
Газета Politico ранее сообщила, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что Орбан может проиграть выборы в апреле.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в предвыборную кампанию страны, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
В конце января Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил на это, что такой вариант просто невозможен. Против быстрого вступления высказался и его австрийский коллега Кристиан Штокер. Орбан, со своей стороны, заявил, что в Венгрии в ближайшие сто лет не будет такого парламента, который одобрил бы присоединение Украины к ЕС.
