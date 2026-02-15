"Не готовы". Каллас резко ответила на требование Зеленского

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась назвать точную дату вступления Украины в ЕС после требования Владимира Зеленского, пишет Reuters.
"У меня сложилось впечатление, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату", — заявила она на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
По мнению главы евродипломатии, Киеву необходимо сделать еще много работы для того, чтобы стать членом союза.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в предвыборную кампанию страны, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
В конце января Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил на это, что такой вариант просто невозможен. Против быстрого вступления высказался и его австрийский коллега Кристиан Штокер. Орбан, со своей стороны, заявил, что в Венгрии в ближайшие сто лет не будет такого парламента, который одобрил бы присоединение Украины к ЕС.