Более 40% канадцев проявляют интерес к членству в ЕС, заявила Каллас
16:03 15.02.2026
Более 40% канадцев проявляют интерес к членству в ЕС, заявила Каллас
Более 40% канадцев проявляют интерес к членству в ЕС, заявила Каллас

Каллас: более 40% канадцев проявляют интерес к вступлению в Европейский союз

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Более 40% канадцев проявляют интерес к членству в Евросоюзе, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Когда я была в Канаде в прошлом году, мне сказали, что более 40% канадцев имеют заинтересованность во вступлении в Европейский союз", - сказала Каллас, выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит в центре города с пятницы по воскресенье.
В миреКанадаКайя КалласЕвросоюз
 
 
