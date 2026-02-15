Рейтинг@Mail.ru
Каллас на конференции в Мюнхене возомнила себя Капитаном Америкой
15:15 15.02.2026 (обновлено: 16:10 15.02.2026)
Каллас на конференции в Мюнхене возомнила себя Капитаном Америкой
Глава евродипломатии Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности решила процитировать слова героя киновселенной Marvel. РИА Новости, 15.02.2026
Каллас на конференции в Мюнхене возомнила себя Капитаном Америкой

Каллас сравнила ЕС со вселенной Marvel и объявила общий сбор супергероев

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности решила процитировать слова героя киновселенной Marvel.
"Европейцы, общий сбор! И позвольте мне еще раз почерпнуть вдохновение из вселенной Marvel. Героев делают пути, которые они выбирают, а не силы, которыми они наделены", — заявила она.
По мнению политика, путь Европы заключается в обеспечении своей безопасности, безопасности соседей, а также в построении партнерских отношений по всему миру.
Каллас в своей речи перефразировала знаменитое выражение "Мстители, общий сбор!", ассоциируемое с персонажем вселенной Marvel Стивом Роджерсом, известным как Капитан Америка.
В декабре евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявлял РИА Новости, что назначение откровенной русофобки Каллас на пост главы евродипломатии было намеренной провокацией.
В конце ноября газета Politico писала, что госсекретарь США отказывается от встреч с Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома. По словам одного из источников издания, глава евродипломатии занята тем, что за кулисами играет роль "плохого полицейского" для стран ЕС.
