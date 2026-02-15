https://ria.ru/20260215/kallas-2074519605.html
Каллас на конференции в Мюнхене возомнила себя Капитаном Америкой
Глава евродипломатии Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности решила процитировать слова героя киновселенной Marvel. РИА Новости, 15.02.2026
Каллас объявила сбор супергероев, вдохновившись вселенной Marvel
Каллас объявила сбор супергероев, вдохновившись вселенной Marvel.
Каллас сравнила ЕС со вселенной Marvel и объявила общий сбор супергероев