Каллас уверена, что страны ЕС не смогут сформировать европейскую армию
Каллас уверена, что страны ЕС не смогут сформировать европейскую армию - РИА Новости, 15.02.2026
Каллас уверена, что страны ЕС не смогут сформировать европейскую армию
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас уверена, что страны союза не смогут сформировать европейскую армию, предложила "не тратить время на разговоры". РИА Новости, 15.02.2026
