Рейтинг@Mail.ru
Каллас уверена, что страны ЕС не смогут сформировать европейскую армию - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 15.02.2026 (обновлено: 14:30 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/kallas-2074493498.html
Каллас уверена, что страны ЕС не смогут сформировать европейскую армию
Каллас уверена, что страны ЕС не смогут сформировать европейскую армию - РИА Новости, 15.02.2026
Каллас уверена, что страны ЕС не смогут сформировать европейскую армию
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас уверена, что страны союза не смогут сформировать европейскую армию, предложила "не тратить время на разговоры". РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T11:58:00+03:00
2026-02-15T14:30:00+03:00
в мире
германия
кайя каллас
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074511171_0:381:2048:1533_1920x0_80_0_0_1add4b5c9e74c293aa235adfe8a1f017.jpg
https://ria.ru/20260215/kallas-2074491949.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074511171_0:413:2048:1949_1920x0_80_0_0_e6c66bc38c4b0a333d5059b5dd37d7ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, кайя каллас, евросоюз, нато
В мире, Германия, Кайя Каллас, Евросоюз, НАТО
Каллас уверена, что страны ЕС не смогут сформировать европейскую армию

Каллас: страны Евросоюза не смогут сформировать европейскую армию

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 15 февраля 2026
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 15 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 15 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас уверена, что страны союза не смогут сформировать европейскую армию, предложила "не тратить время на разговоры".
"Создание отдельной армии в дополнение к той, которая уже входит в НАТО… Я не думаю, я вижу разговоры в Германии о призыве на военную службу и вижу проблемы там, так что я не думаю, что будет легко создать такую армию… давайте не будем тратить время на разговоры, давайте сосредоточимся на укреплении наших национальных военных сил, тем самым мы укрепим европейскую опору в рамках НАТО", - сказала она.
Каллас также подчеркнула, что "оборона всегда являлась и остается компетенцией стран ЕС, но нужно думать по-европейски".
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 15 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Каллас пересмотрела приоритеты ЕС на переговорах по Украине
Вчера, 11:47
 
В миреГерманияКайя КалласЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала