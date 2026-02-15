БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пересмотрела приоритеты ЕС на переговорах по Украине: главное - не место за столом, а понимание, что там требовать.

Каллас выступила на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Что касается переговоров, то важнее не занять место за столом, а знать, что требовать, когда вы за ним сидите", - сказала она.

Каллас также заявила, что, по ее мнению, "на максималистские требования России нельзя реагировать минималистскими ответами".

"Если вооруженные силы Украины будут ограничены по численности, Россия тоже должна также быть ограничена", - озвучила Каллас свою позицию.