Армия Израиля ударила по бойцам "Палестинского исламского джихада" в Ливане
Армия Израиля ударила по бойцам "Палестинского исламского джихада" в Ливане - РИА Новости, 15.02.2026
Армия Израиля ударила по бойцам "Палестинского исламского джихада" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по бойцам движения "Палестинский исламский джихад" на востоке Ливана, сообщает армейская пресс-служба. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T22:45:00+03:00
2026-02-15T22:45:00+03:00
2026-02-15T22:45:00+03:00
в мире
ливан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта
