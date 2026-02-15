Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля ударила по бойцам "Палестинского исламского джихада" в Ливане - РИА Новости, 15.02.2026
22:45 15.02.2026
Армия Израиля ударила по бойцам "Палестинского исламского джихада" в Ливане
Армия Израиля ударила по бойцам "Палестинского исламского джихада" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по бойцам движения "Палестинский исламский джихад" на востоке Ливана, сообщает армейская пресс-служба. РИА Новости, 15.02.2026
в мире
ливан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта
ливан
израиль
в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта
Армия Израиля ударила по бойцам "Палестинского исламского джихада" в Ливане

ЦАХАЛ нанес удар по бойцам "Палестинского исламского джихада" на востоке Ливана

© Israeli Air Force/XИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Israeli Air Force/X
Истребитель ВВС Израиля . Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по бойцам движения "Палестинский исламский джихад" на востоке Ливана, сообщает армейская пресс-служба.
"ЦАХАЛ ударил по террористам "Палестинского исламского джихада" в районе (населенного пункта – ред.) Маждал Анжар в Ливане", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Армия обороны Израиля нанесла удар по Ливану - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
В миреЛиванИзраильОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
