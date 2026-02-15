В Израиле впервые с 1967 года зарегистрировали земли на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Правительство Израиля в воскресенье одобрило инициативу ряда министров по запуску процесса регистрации земель на Западном берегу реки Иордан, сообщила гостелерадиокомпания Kan, отметив, что это первое подобное решение с 1967 года, которое является еще одним шагом на пути к аннексии палестинских территорий.

"Правительство в воскресенье одобрило запуск процесса регистрации земель в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - ред.) впервые с 1967 года, что является еще одним шагом на пути к аннексии региона", - говорится в публикации на сайте гостелерадиокомпании.

По утверждению Kan, данное решение направлено на урегулирование споров в сфере землевладения на Западном берегу, так как израильское законодательство не дает однозначного ответа на вопрос о том, кто является владельцем большей части этих земель. При этом международное сообщество и ООН считают эти земли оккупированными Израилем и выступают за то, чтобы они вошли в состав будущего палестинского государства.

Отмечается, что управление по регистрации земельных прав при министерстве юстиции Израиля получит специальные полномочия, дополнительный бюджет и персонал. В рамках этой деятельности оно будет вести учет государственных и частных земельных участков, проверять права собственности и разрешать юридические споры.

"Это положит конец правовым спорам и позволит осуществлять развитие инфраструктуры и торговлю землей упорядоченным образом", - говорится в публикации.