Рейтинг@Mail.ru
В Израиле впервые с 1967 года зарегистрировали земли на Западном берегу - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/izrail-2074565105.html
В Израиле впервые с 1967 года зарегистрировали земли на Западном берегу
В Израиле впервые с 1967 года зарегистрировали земли на Западном берегу - РИА Новости, 15.02.2026
В Израиле впервые с 1967 года зарегистрировали земли на Западном берегу
Правительство Израиля в воскресенье одобрило инициативу ряда министров по запуску процесса регистрации земель на Западном берегу реки Иордан, сообщила... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T22:06:00+03:00
2026-02-15T22:06:00+03:00
в мире
израиль
западный берег реки иордан
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198059_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_fc3a20e3af5afb848385430c2fe6a492.jpg
https://ria.ru/20260215/tramp-2074561855.html
https://ria.ru/20260213/posolstvo-2074080124.html
израиль
западный берег реки иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198059_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_c5904e375400f1f5e233c7c6f5615385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, западный берег реки иордан, оон
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, ООН
В Израиле впервые с 1967 года зарегистрировали земли на Западном берегу

Kan: власти Израиля впервые с 1967 г зарегистрировали земли на Западном берегу

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Правительство Израиля в воскресенье одобрило инициативу ряда министров по запуску процесса регистрации земель на Западном берегу реки Иордан, сообщила гостелерадиокомпания Kan, отметив, что это первое подобное решение с 1967 года, которое является еще одним шагом на пути к аннексии палестинских территорий.
"Правительство в воскресенье одобрило запуск процесса регистрации земель в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - ред.) впервые с 1967 года, что является еще одним шагом на пути к аннексии региона", - говорится в публикации на сайте гостелерадиокомпании.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Трамп обещал Нетаньяху поддержать удары Израиля по Ирану, пишут СМИ
Вчера, 21:12
По утверждению Kan, данное решение направлено на урегулирование споров в сфере землевладения на Западном берегу, так как израильское законодательство не дает однозначного ответа на вопрос о том, кто является владельцем большей части этих земель. При этом международное сообщество и ООН считают эти земли оккупированными Израилем и выступают за то, чтобы они вошли в состав будущего палестинского государства.
Отмечается, что управление по регистрации земельных прав при министерстве юстиции Израиля получит специальные полномочия, дополнительный бюджет и персонал. В рамках этой деятельности оно будет вести учет государственных и частных земельных участков, проверять права собственности и разрешать юридические споры.
"Это положит конец правовым спорам и позволит осуществлять развитие инфраструктуры и торговлю землей упорядоченным образом", - говорится в публикации.
Израильская гостелерадиокомпания утверждает, что данное решение служит ответом на действия Палестинской администрации "по незаконному урегулированию споров на территории C" на Западном берегу, находящейся под полным израильским контролем.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Посол России в Израиле рассказал о плане на случай эскалации с Ираном
13 февраля, 08:52
 
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала