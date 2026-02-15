https://ria.ru/20260215/izrail-2074565105.html
В Израиле впервые с 1967 года зарегистрировали земли на Западном берегу
В Израиле впервые с 1967 года зарегистрировали земли на Западном берегу - РИА Новости, 15.02.2026
В Израиле впервые с 1967 года зарегистрировали земли на Западном берегу
Правительство Израиля в воскресенье одобрило инициативу ряда министров по запуску процесса регистрации земель на Западном берегу реки Иордан, сообщила... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T22:06:00+03:00
2026-02-15T22:06:00+03:00
2026-02-15T22:06:00+03:00
в мире
израиль
западный берег реки иордан
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198059_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_fc3a20e3af5afb848385430c2fe6a492.jpg
https://ria.ru/20260215/tramp-2074561855.html
https://ria.ru/20260213/posolstvo-2074080124.html
израиль
западный берег реки иордан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198059_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_c5904e375400f1f5e233c7c6f5615385.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, западный берег реки иордан, оон
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, ООН
В Израиле впервые с 1967 года зарегистрировали земли на Западном берегу
Kan: власти Израиля впервые с 1967 г зарегистрировали земли на Западном берегу
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Правительство Израиля в воскресенье одобрило инициативу ряда министров по запуску процесса регистрации земель на Западном берегу реки Иордан, сообщила гостелерадиокомпания Kan, отметив, что это первое подобное решение с 1967 года, которое является еще одним шагом на пути к аннексии палестинских территорий.
"Правительство в воскресенье одобрило запуск процесса регистрации земель в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - ред.) впервые с 1967 года, что является еще одним шагом на пути к аннексии региона", - говорится в публикации на сайте
гостелерадиокомпании.
По утверждению Kan, данное решение направлено на урегулирование споров в сфере землевладения на Западном берегу, так как израильское законодательство не дает однозначного ответа на вопрос о том, кто является владельцем большей части этих земель. При этом международное сообщество и ООН
считают эти земли оккупированными Израилем
и выступают за то, чтобы они вошли в состав будущего палестинского государства.
Отмечается, что управление по регистрации земельных прав при министерстве юстиции Израиля получит специальные полномочия, дополнительный бюджет и персонал. В рамках этой деятельности оно будет вести учет государственных и частных земельных участков, проверять права собственности и разрешать юридические споры.
"Это положит конец правовым спорам и позволит осуществлять развитие инфраструктуры и торговлю землей упорядоченным образом", - говорится в публикации.
Израильская гостелерадиокомпания утверждает, что данное решение служит ответом на действия Палестинской администрации "по незаконному урегулированию споров на территории C" на Западном берегу, находящейся под полным израильским контролем.