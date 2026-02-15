Рейтинг@Mail.ru
В Италии усилят патрули для борьбы с диверсиями на железных дорогах
15:45 15.02.2026
В Италии усилят патрули для борьбы с диверсиями на железных дорогах
МВД Италии усилило меры безопасности на железнодорожной сети страны на фоне серии диверсий, предположительно, связанных с анархистскими группами, сообщает... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T15:45:00+03:00
2026-02-15T15:45:00+03:00
в мире
италия
турин
болонья
италия
турин
болонья
в мире, италия, турин, болонья
В мире, Италия, Турин, Болонья
© РИА Новости / Русалина ДмитриеваИтальянская полиция
Итальянская полиция
© РИА Новости / Русалина Дмитриева
Итальянская полиция. Архивное фото
РИМ, 15 фев - РИА Новости. МВД Италии усилило меры безопасности на железнодорожной сети страны на фоне серии диверсий, предположительно, связанных с анархистскими группами, сообщает газета Repubblica.
Департамент общественной безопасности ведомства разработал план противодействия нападениям, предусматривающий активизацию антитеррористических подразделений и расширение патрулирования технических узлов и участков, менее охваченных системами видеонаблюдения.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Итальянские журналисты устроят протест из-за скандала с открытием Олимпиады
12 февраля, 13:59
"Это поистине титаническая задача, учитывая практически полную невозможность обеспечения эффективного наблюдения на 16 тысячах километров итальянских железнодорожных путей", - говорится в статье.
Как пишет газета, диверсии совершаются преимущественно в сельской местности, вдали от станций и объектов высокоскоростных линий, которые находятся под постоянным контролем правоохранительных органов. Способ действий во всех случаях схож: вскрываются люки кабельных каналов, повреждаются кабели, используются воспламеняющиеся жидкости. Это дает возможность предположить, что за всеми диверсиями стоит единая структура.
Расследованием серии диверсией за последнюю неделю занимаются подразделения по борьбе с терроризмом. Специалисты усилили мониторинг интернет-платформ, наиболее часто используемых анархистскими кругами, "в попытке перехватить передвижения и коммуникации тех, кто применяет тактику внезапных нападений, используя уязвимости и выявляя стратегические точки для нанесения максимального ущерба с минимальным риском", пишет Repubblica. Тем временем следователи сравнивают пять инцидентов, произошедших за последние две недели, и "восстанавливают любые связи между ними", отмечает издание.
В Италии в последние две недели произошла серия перебоев в железнодорожном движении, предположительно, вызванных диверсиями. Накануне на вокзалах главных городов Италии отмечались отмены и многочасовые опоздания на всех участках от Турина до Салерно. В ночь на среду неизвестные подожгли железнодорожную линию Лекко - Тирано на севере Италии, ведущую к олимпийским объектам в Бормио и Ливиньо. Несколько повреждений железнодорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры произошли в районе Болоньи и Пезаро в области Эмилия-Романья на следующий день после открытия Олимпиады. Ответственность за диверсии на железной дороге в Италии взяли на себя анархисты
Автомобиль итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Италии анархисты взяли ответственность за диверсии на железной дороге
10 февраля, 00:01
 
