В Италии усилят патрули для борьбы с диверсиями на железных дорогах

РИМ, 15 фев - РИА Новости. МВД Италии усилило меры безопасности на железнодорожной сети страны на фоне серии диверсий, предположительно, связанных с анархистскими группами, сообщает газета Repubblica

Департамент общественной безопасности ведомства разработал план противодействия нападениям, предусматривающий активизацию антитеррористических подразделений и расширение патрулирования технических узлов и участков, менее охваченных системами видеонаблюдения.

"Это поистине титаническая задача, учитывая практически полную невозможность обеспечения эффективного наблюдения на 16 тысячах километров итальянских железнодорожных путей", - говорится в статье.

Как пишет газета, диверсии совершаются преимущественно в сельской местности, вдали от станций и объектов высокоскоростных линий, которые находятся под постоянным контролем правоохранительных органов. Способ действий во всех случаях схож: вскрываются люки кабельных каналов, повреждаются кабели, используются воспламеняющиеся жидкости. Это дает возможность предположить, что за всеми диверсиями стоит единая структура.

Расследованием серии диверсией за последнюю неделю занимаются подразделения по борьбе с терроризмом. Специалисты усилили мониторинг интернет-платформ, наиболее часто используемых анархистскими кругами, "в попытке перехватить передвижения и коммуникации тех, кто применяет тактику внезапных нападений, используя уязвимости и выявляя стратегические точки для нанесения максимального ущерба с минимальным риском", пишет Repubblica. Тем временем следователи сравнивают пять инцидентов, произошедших за последние две недели, и "восстанавливают любые связи между ними", отмечает издание.