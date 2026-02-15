Рейтинг@Mail.ru
Бельгия хочет закупить еще 11 истребителей F-35 в 2026 году
15.02.2026
Бельгия хочет закупить еще 11 истребителей F-35 в 2026 году
Бельгия планирует в 2026 году заключить сделку с американской оборонной компанией Lockheed Martin на закупку еще одиннадцати истребителей F-35, сообщает портал... РИА Новости, 15.02.2026
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Бельгия планирует в 2026 году заключить сделку с американской оборонной компанией Lockheed Martin на закупку еще одиннадцати истребителей F-35, сообщает портал Breaking Defence со ссылкой на главу минобороны Бельгии Тео Франкена.
В материале говорится, что Франкен на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с главой Lockheed Martin Джимом Тайклетом.
"Брюссель активно добивается ведения значительных объемов производственных работ местной промышленностью в рамках переговоров... о потенциальной сделке, покрывающей одиннадцать дополнительных истребителей пятого поколения F-35A... Контракт на дополнительный заказ самолетов-невидимок будет подписан "в этом году", - утверждается в публикации.
Франкен отметил, что истребители "должны производиться на авиабазе Камери", которая располагается на севере Италии. По его словам, F-35 нужно сделать "как можно более европейскими".
Бельгия в 2018 году подписала контракт на закупку 34 истребителей пятого поколения F-35 на общую сумму 3,6 млрд евро.
