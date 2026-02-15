https://ria.ru/20260215/istrebiteli-2074517501.html
Бельгия хочет закупить еще 11 истребителей F-35 в 2026 году
Бельгия хочет закупить еще 11 истребителей F-35 в 2026 году - РИА Новости, 15.02.2026
Бельгия хочет закупить еще 11 истребителей F-35 в 2026 году
Бельгия планирует в 2026 году заключить сделку с американской оборонной компанией Lockheed Martin на закупку еще одиннадцати истребителей F-35, сообщает портал... РИА Новости, 15.02.2026
в мире
бельгия
италия
тео франкен
lockheed martin
f-35
бельгия
италия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999053058_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a97716eff8648ce91460ae01ce668a3.jpg
Бельгия хочет закупить еще 11 истребителей F-35 в 2026 году
Breaking Defence: Бельгия хочет закупить еще 11 истребителей F-35 в 2026 г