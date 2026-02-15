Глава МИД Исландии выступила за проведение референдума о вступлении в ЕС

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир выступила за скорейшее проведение референдума о вступлении страны в ЕС на фоне "совершенно изменившейся геополитической обстановки".
"Он (референдум о вступлении в ЕС - ред.) должен пройти самое позднее в 2027 году, говорится в нашей партийной программе. Но я не скрываю, что хотела бы, чтобы этот процесс был ускорен... Для начала этот вопрос должен быть вынесен в исландский парламент. Я надеюсь, что это произойдет как можно раньше", - заявила министр в интервью агентству Рейтер.
Она отметила, что такое пожелание связано с "совершенно изменившейся геополитической обстановкой".
Рейтер подчеркивает, что Исландия приостановила переговоры о вступлении в ЕС в 2013 году, в том числе из-за разногласий в вопросах рыбной ловли. Однако после обострения кризиса на Украине, а также на фоне угроз президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии и торговых разногласий со Штатами "общественное мнение в Исландии сильно изменилось".