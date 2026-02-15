Рейтинг@Mail.ru
15.02.2026
15:54 15.02.2026
Глава МИД Исландии выступила за проведение референдума о вступлении в ЕС
Глава МИД Исландии выступила за проведение референдума о вступлении в ЕС - РИА Новости, 15.02.2026
Глава МИД Исландии выступила за проведение референдума о вступлении в ЕС
Глава МИД Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир выступила за скорейшее проведение референдума о вступлении страны в ЕС на фоне "совершенно изменившейся... РИА Новости, 15.02.2026
Глава МИД Исландии выступила за проведение референдума о вступлении в ЕС

Гюннарсдоуттир выступила за проведение референдума о вступлении Исландии в ЕС

© AP Photo / Brynjar Gauti Флаги Исландии
Флаги Исландии
© AP Photo / Brynjar Gauti
Флаги Исландии. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир выступила за скорейшее проведение референдума о вступлении страны в ЕС на фоне "совершенно изменившейся геополитической обстановки".
"Он (референдум о вступлении в ЕС - ред.) должен пройти самое позднее в 2027 году, говорится в нашей партийной программе. Но я не скрываю, что хотела бы, чтобы этот процесс был ускорен... Для начала этот вопрос должен быть вынесен в исландский парламент. Я надеюсь, что это произойдет как можно раньше", - заявила министр в интервью агентству Рейтер.
Она отметила, что такое пожелание связано с "совершенно изменившейся геополитической обстановкой".
Рейтер подчеркивает, что Исландия приостановила переговоры о вступлении в ЕС в 2013 году, в том числе из-за разногласий в вопросах рыбной ловли. Однако после обострения кризиса на Украине, а также на фоне угроз президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии и торговых разногласий со Штатами "общественное мнение в Исландии сильно изменилось".
Кандидат на пост посла США в Исландии Билл Лонг - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Кандидат на пост посла США в Исландии пошутил, что она станет 52-м штатом
15 января, 09:07
 
