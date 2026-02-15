https://ria.ru/20260215/iran-2074561340.html
В случае нападения США Иран одержит победу, заявили власти Афганистана
В случае нападения США Иран одержит победу, заявили власти Афганистана - РИА Новости, 15.02.2026
В случае нападения США Иран одержит победу, заявили власти Афганистана
В случае нападения США на Иран Исламская Республика одержит победу, заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T21:07:00+03:00
2026-02-15T21:07:00+03:00
2026-02-15T21:07:00+03:00
в мире
иран
сша
афганистан
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a913f97f9a19d7d8d7159099c6ab8f5b.jpg
https://ria.ru/20260214/iran-2074437137.html
https://ria.ru/20260215/iran-2074547145.html
иран
сша
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f84d120879bc69626a44501a758bd897.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, афганистан, дональд трамп
В мире, Иран, США, Афганистан, Дональд Трамп
В случае нападения США Иран одержит победу, заявили власти Афганистана
Моджахед: в случае нападения США Иран одержит победу
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В случае нападения США на Иран Исламская Республика одержит победу, заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.
"Прежде всего, мы не сторонники войн и конфликтов. Но... в прошлый раз, когда было совершено нападение на Исламскую Республику Иран, результатом стала победа Ирана
. И я думаю, что так будет и в этот раз. Потому что Иран обладает силой. Иран прав и имеет право на самооборону", - цитирует слова Моджахеда афганское информационное агентство AVA-press
.
По словам пресс-секретаря, афганцы готовы, в меру своих возможностей, проявить солидарность и сотрудничество с иранским народом в случае возникновения военных трудностей и если к ним поступит соответствующий запрос.
"Если к нам поступит какой-либо запрос, афганцы готовы, в меру своих возможностей, проявить солидарность и сотрудничество с иранским народом в случае военных трудностей. Мы надеемся, что войны между двумя странами не произойдет", - заявил Моджахед.
Следующий раунд переговоров между США
и Ираном должен состояться во вторник в Женеве
. Власти Исламской Республики Иран предупредили, что в случае любого нападения США ответ страны будет решительным и болезненным.
Ранее президент США Дональд Трамп
заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран
согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".