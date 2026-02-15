В случае нападения США Иран одержит победу, заявили власти Афганистана

По словам пресс-секретаря, афганцы готовы, в меру своих возможностей, проявить солидарность и сотрудничество с иранским народом в случае возникновения военных трудностей и если к ним поступит соответствующий запрос.

"Если к нам поступит какой-либо запрос, афганцы готовы, в меру своих возможностей, проявить солидарность и сотрудничество с иранским народом в случае военных трудностей. Мы надеемся, что войны между двумя странами не произойдет", - заявил Моджахед.