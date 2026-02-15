Рейтинг@Mail.ru
Индонезийских военных готовят к возможной отправке в Газу летом, пишут СМИ - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 15.02.2026 (обновлено: 19:30 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/indoneziya-2074543868.html
Индонезийских военных готовят к возможной отправке в Газу летом, пишут СМИ
Индонезийских военных готовят к возможной отправке в Газу летом, пишут СМИ - РИА Новости, 15.02.2026
Индонезийских военных готовят к возможной отправке в Газу летом, пишут СМИ
Представитель вооруженных сил Индонезии, бригадный генерал Донни Прамоно заявил, что до восьми тысяч военнослужащих страны, как ожидается, будут готовы к... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T18:30:00+03:00
2026-02-15T19:30:00+03:00
в мире
индонезия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135955/36/1359553681_0:172:2001:1297_1920x0_80_0_0_103ecdd983fe65762ca0a7650a4e8e31.jpg
https://ria.ru/20260211/indoneziya-2073741700.html
https://ria.ru/20260213/postpred-2074238377.html
индонезия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135955/36/1359553681_22:0:1978:1467_1920x0_80_0_0_12576f1ff7b37212295cd1d923cdd951.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, сша, дональд трамп
В мире, Индонезия, США, Дональд Трамп
Индонезийских военных готовят к возможной отправке в Газу летом, пишут СМИ

AP: военных Индонезии будут готовить к возможной отправке в Газу к концу июня

© AP Photo / Dita AlangkaraВоенные Индонезии
Военные Индонезии - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Dita Alangkara
Военные Индонезии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Представитель вооруженных сил Индонезии, бригадный генерал Донни Прамоно заявил, что до восьми тысяч военнослужащих страны, как ожидается, будут готовы к возможной отправке в сектор Газа в рамках гуманитарной и миротворческой миссии к концу июня, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Индонезийская армия заявила в воскресенье, что до восьми тысяч военнослужащих, как ожидается, будут готовы к концу июня к потенциальному развертыванию в Газе в рамках гуманитарной и миротворческой миссии, и это первое твердое обязательство в отношении критически важного элемента плана по послевоенному восстановлению президента США Дональда Трампа", - передает агентство.
Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Президент Индонезии примет участие в Совете мира в США
11 февраля, 18:40
Прамоно заявил агентству, что в течение февраля военные должны пройти медосмотр и оформить необходимые документы, а в конце месяца ожидается проверка их боеготовности. По словам представителя, в апреле, как ожидается, одна тысяча военнослужащих из общего числа будет готова к развертыванию в качестве передовой группы. При этом он подчеркнул, что готовность еще не означает отправку войск, поскольку развертывание по-прежнему зависит от политических решений и международных механизмов.
Ранее пресс-секретарь президента Индонезии Прасетьо Хади заявил, что численность предполагаемых многонациональных миротворческих сил для сектора Газа может составить около 20 тысяч военнослужащих, при этом Индонезия оценивает свой возможный вклад в восемь тысяч человек.
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Уолц рассказал, на чем сейчас сфокусирован Совет мира
13 февраля, 17:29
 
В миреИндонезияСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала