Индонезийских военных готовят к возможной отправке в Газу летом, пишут СМИ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Представитель вооруженных сил Индонезии, бригадный генерал Донни Прамоно заявил, что до восьми тысяч военнослужащих страны, как ожидается, будут готовы к возможной отправке в сектор Газа в рамках гуманитарной и миротворческой миссии к концу июня, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Индонезийская армия заявила в воскресенье, что до восьми тысяч военнослужащих, как ожидается, будут готовы к концу июня к потенциальному развертыванию в Газе в рамках гуманитарной и миротворческой миссии, и это первое твердое обязательство в отношении критически важного элемента плана по послевоенному восстановлению президента США Дональда Трампа", - передает агентство.
Прамоно заявил агентству, что в течение февраля военные должны пройти медосмотр и оформить необходимые документы, а в конце месяца ожидается проверка их боеготовности. По словам представителя, в апреле, как ожидается, одна тысяча военнослужащих из общего числа будет готова к развертыванию в качестве передовой группы. При этом он подчеркнул, что готовность еще не означает отправку войск, поскольку развертывание по-прежнему зависит от политических решений и международных механизмов.
Ранее пресс-секретарь президента Индонезии Прасетьо Хади заявил, что численность предполагаемых многонациональных миротворческих сил для сектора Газа может составить около 20 тысяч военнослужащих, при этом Индонезия оценивает свой возможный вклад в восемь тысяч человек.
