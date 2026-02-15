Индонезийских военных готовят к возможной отправке в Газу летом, пишут СМИ

Прамоно заявил агентству, что в течение февраля военные должны пройти медосмотр и оформить необходимые документы, а в конце месяца ожидается проверка их боеготовности. По словам представителя, в апреле, как ожидается, одна тысяча военнослужащих из общего числа будет готова к развертыванию в качестве передовой группы. При этом он подчеркнул, что готовность еще не означает отправку войск, поскольку развертывание по-прежнему зависит от политических решений и международных механизмов.