Российский посол оценил вклад Индонезии в работу БРИКС

ДЖАКАРТА, 15 фев — РИА Новости. Индонезия вносит ценный вклад в работу БРИКС, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
«
"2025 год был первым годом участия Индонезии в деятельности БРИКС в качестве полноформатного члена. На мой взгляд, можно с уверенностью констатировать, что Джакарта проявляет заинтересованный и конструктивный подход к деятельности объединения, приступила к сотрудничеству по всем направлениям и вносит, в общем, ценный и эффективный вклад в его работу", - заявил российский посол.
По его словам, представители Индонезии приняли участие в большинстве встреч, организованных бразильским председательством БРИКС, а президент страны Прабово Субианто – в двух саммитах – в июле в Рио-де-Жанейро и в сентябре в онлайн-формате. При этом индонезийский лидер уделил, в частности, особое внимание обстановке в секторе Газа и палестинскому вопросу в целом.
"Джакарта солидарна с партнерами по БРИКС по большинству рассматриваемых вопросов, особое внимание уделяет реформе ВТО и укреплению многосторонней торговой системы, устойчивому развитию, борьбе с изменением климата, энергопереходу, критериям использования искусственного интеллекта", - подчеркнул собеседник агентства.