Посол оценил соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС

ДЖАКАРТА, 15 фев — РИА Новости. Соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС позволит обнулить импортные пошлины в отношении 90% товарных позиций из России и Индонезии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

В прошлом году Индонезия подписала соглашение о зоне свободной торговли со странами ЕАЭС

"Соглашение о свободной торговле между ЕЭАС, его государствами-членами и Индонезией является закономерным и взаимовыгодным шагом с точки зрения углубления и расширения российско-индонезийских торгово-экономических связей… Оно позволит устранить тарифные и технические барьеры, обнулить импортные пошлины в отношении 90,5% индонезийских товаров и 90% товарных позиций из России", - рассказал российский посол.

Дипломат добавил, что соглашение придаст дополнительный импульс наращиванию взаимного товарооборота, росту экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции, включая зерновые, отдельные виды муки, рыбу и мясо, молочные товары, а также нефтепродуктов и угля.