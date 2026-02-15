Рейтинг@Mail.ru
Посол оценил соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/indoneziya-2074465371.html
Посол оценил соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС
Посол оценил соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС - РИА Новости, 15.02.2026
Посол оценил соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС
Соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС позволит обнулить импортные пошлины в отношении 90% товарных позиций из России и Индонезии, заявил... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T07:21:00+03:00
2026-02-15T07:21:00+03:00
экономика
индонезия
россия
сергей толченов
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153134/43/1531344322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a725be9dbb91071d700fce7862b63b8.jpg
https://ria.ru/20251221/soglashenie-2063694632.html
https://ria.ru/20260214/indoneziya-2074347392.html
индонезия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153134/43/1531344322_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_052f00e15303baf8ce4260ddb771afff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, индонезия, россия, сергей толченов, евразийский экономический союз
Экономика, Индонезия, Россия, Сергей Толченов, Евразийский экономический союз
Посол оценил соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС

Толченов: соглашение Индонезии и ЕАЭС обнулит пошлины на 90 процентов товаров

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкВид на город Джакарта
Вид на город Джакарта - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Вид на город Джакарта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 15 фев — РИА Новости. Соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС позволит обнулить импортные пошлины в отношении 90% товарных позиций из России и Индонезии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
В прошлом году Индонезия подписала соглашение о зоне свободной торговли со странами ЕАЭС.
Министр торговли Индонезии Буди Сантосо на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле
21 декабря 2025, 20:24
"Соглашение о свободной торговле между ЕЭАС, его государствами-членами и Индонезией является закономерным и взаимовыгодным шагом с точки зрения углубления и расширения российско-индонезийских торгово-экономических связей… Оно позволит устранить тарифные и технические барьеры, обнулить импортные пошлины в отношении 90,5% индонезийских товаров и 90% товарных позиций из России", - рассказал российский посол.
Дипломат добавил, что соглашение придаст дополнительный импульс наращиванию взаимного товарооборота, росту экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции, включая зерновые, отдельные виды муки, рыбу и мясо, молочные товары, а также нефтепродуктов и угля.
"В настоящее время документ ожидает ратификации всеми сторонами-подписантами. Правительство Российской Федерации уже внесло его в Федеральное Собрание. Надеемся на оперативное завершений данного процесса и скорейшее вступление Соглашения в силу", - подытожил собеседник агентства.
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Посол рассказал о возможном подключении Индонезии к Новому банку БРИКС
14 февраля, 09:26
 
ЭкономикаИндонезияРоссияСергей ТолченовЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала