https://ria.ru/20260215/indoneziya-2074465371.html
Посол оценил соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС
Посол оценил соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС - РИА Новости, 15.02.2026
Посол оценил соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС
Соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС позволит обнулить импортные пошлины в отношении 90% товарных позиций из России и Индонезии, заявил... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T07:21:00+03:00
2026-02-15T07:21:00+03:00
2026-02-15T07:21:00+03:00
экономика
индонезия
россия
сергей толченов
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153134/43/1531344322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a725be9dbb91071d700fce7862b63b8.jpg
https://ria.ru/20251221/soglashenie-2063694632.html
https://ria.ru/20260214/indoneziya-2074347392.html
индонезия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153134/43/1531344322_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_052f00e15303baf8ce4260ddb771afff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индонезия, россия, сергей толченов, евразийский экономический союз
Экономика, Индонезия, Россия, Сергей Толченов, Евразийский экономический союз
Посол оценил соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС
Толченов: соглашение Индонезии и ЕАЭС обнулит пошлины на 90 процентов товаров
ДЖАКАРТА, 15 фев — РИА Новости. Соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС позволит обнулить импортные пошлины в отношении 90% товарных позиций из России и Индонезии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
В прошлом году Индонезия
подписала соглашение о зоне свободной торговли со странами ЕАЭС
.
"Соглашение о свободной торговле между ЕЭАС, его государствами-членами и Индонезией является закономерным и взаимовыгодным шагом с точки зрения углубления и расширения российско-индонезийских торгово-экономических связей… Оно позволит устранить тарифные и технические барьеры, обнулить импортные пошлины в отношении 90,5% индонезийских товаров и 90% товарных позиций из России", - рассказал российский посол.
Дипломат добавил, что соглашение придаст дополнительный импульс наращиванию взаимного товарооборота, росту экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции, включая зерновые, отдельные виды муки, рыбу и мясо, молочные товары, а также нефтепродуктов и угля.
"В настоящее время документ ожидает ратификации всеми сторонами-подписантами. Правительство Российской Федерации уже внесло его в Федеральное Собрание. Надеемся на оперативное завершений данного процесса и скорейшее вступление Соглашения в силу", - подытожил собеседник агентства.