Иностранцы в Индонезии не смогут совместно проживать вне брака - РИА Новости, 15.02.2026
05:16 15.02.2026
Иностранцы в Индонезии не смогут совместно проживать вне брака
Иностранцы в Индонезии не смогут совместно проживать вне брака
в мире, индонезия, россия, сергей толченов
В мире, Индонезия, Россия, Сергей Толченов
© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 15 фев — РИА Новости. Недавно принятый Индонезией запрет на совместное проживание вне брака будет распространятся и на иностранцев, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
В январе Индонезия утвердила новую редакцию законов, в которой подтвердила запрет на совместное проживание вне брака.
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин рассказал о сотрудничестве с Индонезией в сфере туризма
19 июня 2025, 17:57
"Посольство на постоянной основе отслеживает вносимые в индонезийское законодательство изменения, включая те нормы, которые могут коснуться постоянно проживающих или временно пребывающих здесь граждан России. С учетом того, что закон, запрещающий совместное проживание вне брака, был принят совсем недавно, правоприменительная практика по нему еще не сформирована. Вместе с тем, по имеющейся у нас информации, в законе не указаны категории иностранных граждан, на которые действие этого закона не распространяется", - заявил РИА Новости российский посол.
Он также призвал российских туристов в Индонезии строго следовать местным законам и обычаям.
Остров Бали - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В популярной у россиян стране запретили заниматься сексом
4 января, 00:32
 
