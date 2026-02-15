Иностранцы в Индонезии не смогут совместно проживать вне брака

ДЖАКАРТА, 15 фев — РИА Новости. Недавно принятый Индонезией запрет на совместное проживание вне брака будет распространятся и на иностранцев, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
В январе Индонезия утвердила новую редакцию законов, в которой подтвердила запрет на совместное проживание вне брака.
"Посольство на постоянной основе отслеживает вносимые в индонезийское законодательство изменения, включая те нормы, которые могут коснуться постоянно проживающих или временно пребывающих здесь граждан России. С учетом того, что закон, запрещающий совместное проживание вне брака, был принят совсем недавно, правоприменительная практика по нему еще не сформирована. Вместе с тем, по имеющейся у нас информации, в законе не указаны категории иностранных граждан, на которые действие этого закона не распространяется", - заявил РИА Новости российский посол.
Он также призвал российских туристов в Индонезии строго следовать местным законам и обычаям.
