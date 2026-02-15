Посол рассказал, что означает отказ Канады выдать нациста Гунько

ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Отказ Канады выдать украинского нациста Ярослава Гунько означает укрывательство нацистского преступника и реабилитацию нацизма, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
«
"Отказ сделать это означает укрывательство нацистского преступника, оправдание его злодеяний и, по сути, реабилитацию нацизма. В стране, выступавшей на стороне антигитлеровской коалиции", - сообщил он агентству.
По оценке Степанова, это является намеренной позицией канадских властей дать Гунько дожить свой век.
«
"Чтобы неудобное обстоятельство отпало само собой, после его естественной смерти: "нет человека, нет проблемы". Как это уже не раз было с другими укрывшимися в Канаде нацистскими палачами", - добавил российский дипломат.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Гунько, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Тогдашняя глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Бывший тогда премьером Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
РИА Новости выяснило, где живет нацист Гунько
20 ноября 2025, 03:45