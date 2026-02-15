Канада знает, что нациста Гунько ищет Интерпол, заявил посол России

ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Канада осведомлена, что украинского националиста Ярослава Гунько ищет Интерпол, но не выдает его и не судит сама, нарушая решения Нюрнбергского трибунала, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.