ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Канада осведомлена, что украинского националиста Ярослава Гунько ищет Интерпол, но не выдает его и не судит сама, нарушая решения Нюрнбергского трибунала, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Гунько, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Тогдашняя глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Бывший тогда премьером Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
РИА Новости выяснило, где живет нацист Гунько
20 ноября 2025, 03:45