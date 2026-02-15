Рейтинг@Mail.ru
Канада знает, что нациста Гунько ищет Интерпол, заявил посол России - РИА Новости, 15.02.2026
04:14 15.02.2026
Канада знает, что нациста Гунько ищет Интерпол, заявил посол России
Канада знает, что нациста Гунько ищет Интерпол, заявил посол России - РИА Новости, 15.02.2026
Канада знает, что нациста Гунько ищет Интерпол, заявил посол России
Канада осведомлена, что украинского националиста Ярослава Гунько ищет Интерпол, но не выдает его и не судит сама, нарушая решения Нюрнбергского трибунала,... РИА Новости, 15.02.2026
Канада знает, что нациста Гунько ищет Интерпол, заявил посол России

РИА Новости: посол Степанов заявил, что Канада не выдает нациста Гунько

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Канада осведомлена, что украинского националиста Ярослава Гунько ищет Интерпол, но не выдает его и не судит сама, нарушая решения Нюрнбергского трибунала, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Канада осведомлена о том, что Гунько находится в международном розыске по линии Интерпола. Но не желает его ни выдавать, ни судить сама – в нарушение решений Нюрнбергского трибунала и в целом международного права. Хотя обладает соответствующей юрисдикцией", - указал Степанов.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Гунько, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Тогдашняя глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Бывший тогда премьером Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
РИА Новости выяснило, где живет нацист Гунько
20 ноября 2025, 03:45
 
