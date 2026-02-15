https://ria.ru/20260215/grenlandiya-2074532017.html
Переговоры по Гренландии вышли на хорошую траекторию, заявил Рубио
Переговоры по Гренландии вышли на хорошую траекторию, заявил Рубио - РИА Новости, 15.02.2026
Переговоры по Гренландии вышли на хорошую траекторию, заявил Рубио
Переговоры по вопросу контроля США над Гренландией проходят оптимистично, они вышли на хорошую траекторию, сказал американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T16:51:00+03:00
2026-02-15T16:51:00+03:00
2026-02-15T17:07:00+03:00
гренландия
сша
дания
дональд трамп
роберт фицо
марко рубио
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534199_785:441:3072:1727_1920x0_80_0_0_70a5feba02fda212539904ec6b468e9c.jpg
https://ria.ru/20260215/ssha-2074529993.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534199_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b93e200dc57c430ebe59f5ff260eb5c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гренландия, сша, дания, дональд трамп, роберт фицо, марко рубио, в мире
Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Роберт Фицо, Марко Рубио, В мире
Переговоры по Гренландии вышли на хорошую траекторию, заявил Рубио
Рубио: переговоры по контролю США над Гренландией вышли на хорошую траекторию