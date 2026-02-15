Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Гренландии вышли на хорошую траекторию, заявил Рубио - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 15.02.2026 (обновлено: 17:07 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/grenlandiya-2074532017.html
Переговоры по Гренландии вышли на хорошую траекторию, заявил Рубио
Переговоры по Гренландии вышли на хорошую траекторию, заявил Рубио - РИА Новости, 15.02.2026
Переговоры по Гренландии вышли на хорошую траекторию, заявил Рубио
Переговоры по вопросу контроля США над Гренландией проходят оптимистично, они вышли на хорошую траекторию, сказал американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T16:51:00+03:00
2026-02-15T17:07:00+03:00
гренландия
сша
дания
дональд трамп
роберт фицо
марко рубио
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534199_785:441:3072:1727_1920x0_80_0_0_70a5feba02fda212539904ec6b468e9c.jpg
https://ria.ru/20260215/ssha-2074529993.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534199_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b93e200dc57c430ebe59f5ff260eb5c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гренландия, сша, дания, дональд трамп, роберт фицо, марко рубио, в мире
Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Роберт Фицо, Марко Рубио, В мире
Переговоры по Гренландии вышли на хорошую траекторию, заявил Рубио

Рубио: переговоры по контролю США над Гренландией вышли на хорошую траекторию

© REUTERS / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Братиславе. 15 февраля 2026
Госсекретарь США Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Братиславе. 15 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Братиславе. 15 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. Переговоры по вопросу контроля США над Гренландией проходят оптимистично, они вышли на хорошую траекторию, сказал американский госсекретарь Марко Рубио.
"Установлен хороший процесс, мы работаем с ними (представителями Дании и Гренландии - ред.). У меня очень позитивные и оптимистичные ощущения о том, что мы - на хорошей траектории", - сказал Рубио на пресс-конференции после переговоров с премьером Словакии Робертом Фицо.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Соединенные Штаты от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции в Братиславе. 15 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
США не хотят, чтобы Европа была их вассалом, заявил Рубио
Вчера, 16:36
 
ГренландияСШАДанияДональд ТрампРоберт ФицоМарко РубиоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала