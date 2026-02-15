Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, сколько россияне будут отдыхать в 2026 году
03:22 15.02.2026 (обновлено: 13:02 15.02.2026)
В Госдуме рассказали, сколько россияне будут отдыхать в 2026 году
В Госдуме рассказали, сколько россияне будут отдыхать в 2026 году - РИА Новости, 15.02.2026
В Госдуме рассказали, сколько россияне будут отдыхать в 2026 году
Общее число выходных и праздничных дней в 2026 году составит 118, что эквивалентно почти четырем месяцам отдыха, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.02.2026
общество
ярослав нилов
госдума рф
https://ria.ru/proizvodstvennyy-kalendar/proizvodstvennyy-kalendar-2026/
2026
общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, сколько россияне будут отдыхать в 2026 году

РИА Новости: Нилов рассказал, что россияне в 2026 году будут отдыхать 118 дней

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Общее число выходных и праздничных дней в 2026 году составит 118, что эквивалентно почти четырем месяцам отдыха, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Согласно производственному календарю, в 2026 году будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха. Такой баланс является оптимальным и способствует восстановлению сил граждан, что в конечном счете положительно сказывается на уровне производительности труда", - сказал Нилов.
Парламентарий отметил, что в этот расчет включены как еженедельные выходные, так и длительные праздничные периоды в январе, мае и июне. По его словам, продуманная структура распределения рабочего времени в календарном году позволяет гармонично сочетать трудовую деятельность и качественный отдых, что соответствует целям государственной социальной политики.
Календарь праздничных дней в 2026 году. Проект Минтруда - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Производственный календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
1 июля 2025, 11:38
 
ОбществоЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
