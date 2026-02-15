В Госдуме рассказали, сколько россияне будут отдыхать в 2026 году

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Общее число выходных и праздничных дней в 2026 году составит 118, что эквивалентно почти четырем месяцам отдыха, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий отметил, что в этот расчет включены как еженедельные выходные, так и длительные праздничные периоды в январе, мае и июне. По его словам, продуманная структура распределения рабочего времени в календарном году позволяет гармонично сочетать трудовую деятельность и качественный отдых, что соответствует целям государственной социальной политики.