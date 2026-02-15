https://ria.ru/20260215/gosduma-2074455634.html
В Госдуме рассказали, сколько россияне будут отдыхать в 2026 году
В Госдуме рассказали, сколько россияне будут отдыхать в 2026 году - РИА Новости, 15.02.2026
В Госдуме рассказали, сколько россияне будут отдыхать в 2026 году
Общее число выходных и праздничных дней в 2026 году составит 118, что эквивалентно почти четырем месяцам отдыха, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T03:22:00+03:00
2026-02-15T03:22:00+03:00
2026-02-15T13:02:00+03:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065302718_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_f2a64f1075f4f6880ab2f4aed417313c.jpg
https://ria.ru/proizvodstvennyy-kalendar/proizvodstvennyy-kalendar-2026/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065302718_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_0d3eb43517b96b9dcc92c8f6d5582213.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, сколько россияне будут отдыхать в 2026 году
РИА Новости: Нилов рассказал, что россияне в 2026 году будут отдыхать 118 дней
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Общее число выходных и праздничных дней в 2026 году составит 118, что эквивалентно почти четырем месяцам отдыха, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Согласно производственному календарю, в 2026 году будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха. Такой баланс является оптимальным и способствует восстановлению сил граждан, что в конечном счете положительно сказывается на уровне производительности труда", - сказал Нилов
.
Парламентарий отметил, что в этот расчет включены как еженедельные выходные, так и длительные праздничные периоды в январе, мае и июне. По его словам, продуманная структура распределения рабочего времени в календарном году позволяет гармонично сочетать трудовую деятельность и качественный отдых, что соответствует целям государственной социальной политики.