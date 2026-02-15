Госдолг России в 2025 году достиг 16,5 процента ВВП

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Государственный долг России в 2025 году достиг 16,5% ВВП, что произошло впервые с 2020 года, следует из расчетов РИА Новости на основании данных Минфина.

Так, в 2020 году госдолг составлял 256 миллиарда долларов (17,6% ВВП), в 2021 году снизился до 15,5% ВВП и далее не был более 14,7% ВВП, следует из данных.