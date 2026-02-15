https://ria.ru/20260215/gosdolg-2074460548.html
Госдолг России в 2025 году достиг 16,5 процента ВВП
Госдолг России в 2025 году достиг 16,5 процента ВВП
Госдолг России в 2025 году достиг 16,5 процента ВВП
Государственный долг России в 2025 году достиг 16,5% ВВП, что произошло впервые с 2020 года, следует из расчетов РИА Новости на основании данных Минфина. РИА Новости, 15.02.2026
Госдолг России в 2025 году достиг 16,5 процента ВВП
РИА Новости: госдолг России впервые с 2020 года достиг 16,5 процента ВВП
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Государственный долг России в 2025 году достиг 16,5% ВВП, что произошло впервые с 2020 года, следует из расчетов РИА Новости на основании данных Минфина.
Так, в 2020 году госдолг составлял 256 миллиарда долларов (17,6% ВВП), в 2021 году снизился до 15,5% ВВП и далее не был более 14,7% ВВП, следует из данных.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
в прошлом году сообщал, что Минфин
в 2025 году нарастит объем заимствований, но это будет, по его словам, "в разумных пределах".
Госдолг РФ не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики, заявлял также Силуанов.