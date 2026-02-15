Рейтинг@Mail.ru
Госдолг России в 2025 году достиг 16,5 процента ВВП
05:36 15.02.2026
Госдолг России в 2025 году достиг 16,5 процента ВВП
Госдолг России в 2025 году достиг 16,5 процента ВВП - РИА Новости, 15.02.2026
Госдолг России в 2025 году достиг 16,5 процента ВВП
Государственный долг России в 2025 году достиг 16,5% ВВП, что произошло впервые с 2020 года, следует из расчетов РИА Новости на основании данных Минфина. РИА Новости, 15.02.2026
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Госдолг России в 2025 году достиг 16,5 процента ВВП

РИА Новости: госдолг России впервые с 2020 года достиг 16,5 процента ВВП

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Государственный долг России в 2025 году достиг 16,5% ВВП, что произошло впервые с 2020 года, следует из расчетов РИА Новости на основании данных Минфина.
Так, в 2020 году госдолг составлял 256 миллиарда долларов (17,6% ВВП), в 2021 году снизился до 15,5% ВВП и далее не был более 14,7% ВВП, следует из данных.
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
