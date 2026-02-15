Рейтинг@Mail.ru
15.02.2026
В Германии произошло новое громкое ограбление банка
03:58 15.02.2026
В Германии произошло новое громкое ограбление банка
В Германии произошло новое громкое ограбление банка - РИА Новости, 15.02.2026
В Германии произошло новое громкое ограбление банка
Новое громкое ограбление банка произошло в Германии: трое неизвестных в середине дня проникли в хранилище филиала Volksbank в городе Штур в федеральной земле... РИА Новости, 15.02.2026
в мире
германия
гельзенкирхен
нижняя саксония
volksbank
bild
германия
гельзенкирхен
нижняя саксония
В Германии произошло новое громкое ограбление банка

В Германии трое неизвестных проникли в хранилище Volksbank и ушли незамеченными

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Новое громкое ограбление банка произошло в Германии: трое неизвестных в середине дня проникли в хранилище филиала Volksbank в городе Штур в федеральной земле Нижняя Саксония и ушли незамеченными, унеся награбленное, ущерб пока неясен, пишет издание Bild со ссылкой на полицию.
"После впечатляющего взлома в хранилище Volksbank в Штуре полиция ищет трех неизвестных мужчин в голубой спецодежде. Преступники сбежали, объем украденного неизвестен, а многие клиенты беспокоятся из-за своих сбережений", - говорится в публикации газеты.
В комментарии газете представитель местной полиции Томас Гиссинг уточнил, что во время обеденного перерыва в пятницу неизвестные проникли в подвал банка, где находится хранилище, через световую шахту и вскрыли 14 ячеек. Масштаб ущерба пока неясен. По информации издания, проникновение было обнаружено только после того, как ряд сотрудников пожаловались на плохое самочувствие - выяснилось, что грабители распылили в подвале неизвестное вещество.
В конце декабря Bild сообщала о другом громком ограблении банка в ФРГ. В Гельзенкирхене преступникам удалось просверлить огромную дыру в стене отделения банка со стороны парковки и проникнуть в хранилище. Стоимость похищенного превысила 100 миллионов евро. Как отмечало издание, ограбление в Гельзенкирхене может войти в криминальную историю Германии как одно из крупнейших.
