Рейтинг@Mail.ru
Герасимов вручил награды наиболее отличившимся бойцам ВС России - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:02 15.02.2026 (обновлено: 09:44 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/gerasimov-2074468757.html
Герасимов вручил награды наиболее отличившимся бойцам ВС России
Герасимов вручил награды наиболее отличившимся бойцам ВС России - РИА Новости, 15.02.2026
Герасимов вручил награды наиболее отличившимся бойцам ВС России
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся бойцам ВС РФ и поблагодарил их за мужество и отвагу,... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T08:02:00+03:00
2026-02-15T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074478567_0:186:3312:2048_1920x0_80_0_0_039637c243b35793d9cef81312fb77d9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074478567_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_f47958f056be22838acd917fb44a321a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов
Герасимов вручил награды наиболее отличившимся бойцам ВС России

Начальник Генштаба Герасимов вручил госнаграды наиболее отличившимся бойцам

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМедаль "За отвагу"
Медаль За отвагу - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Медаль "За отвагу". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся бойцам ВС РФ и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий, сообщили в Минобороны России.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр".
«
"В завершение работы генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала