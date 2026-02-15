https://ria.ru/20260215/gerasimov-2074468757.html
Герасимов вручил награды наиболее отличившимся бойцам ВС России
Герасимов вручил награды наиболее отличившимся бойцам ВС России - РИА Новости, 15.02.2026
Герасимов вручил награды наиболее отличившимся бойцам ВС России
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся бойцам ВС РФ и поблагодарил их за мужество и отвагу,... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T08:02:00+03:00
2026-02-15T08:02:00+03:00
2026-02-15T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
Герасимов вручил награды наиболее отличившимся бойцам ВС России
