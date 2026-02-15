Рейтинг@Mail.ru
Герасимов отметил успехи группировки войск "Центр" в освобождении ДНР - РИА Новости, 15.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 15.02.2026
Герасимов отметил успехи группировки войск "Центр" в освобождении ДНР
Герасимов отметил успехи группировки войск "Центр" в освобождении ДНР - РИА Новости, 15.02.2026
Герасимов отметил успехи группировки войск "Центр" в освобождении ДНР
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил успехи группировки войск "Центр" в освобождении ДНР и поставил задачи на дальнейшие действия,... РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
валерий герасимов
безопасность, россия, донецкая народная республика, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов
Герасимов отметил успехи группировки войск "Центр" в освобождении ДНР

Герасимов отметил успехи группировки войск «Центр» в освобождении Донбасса

© РИА Новости / Евгений Биятов
Валерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил успехи группировки войск "Центр" в освобождении ДНР и поставил задачи на дальнейшие действия, сообщили в Минобороны России.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Подводя итоги работы начальник Генерального штаба отметил успехи группировки войск "Центр" в освобождении Донецкой Народной Республики и поставил задачи на дальнейшие действия", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВалерий Герасимов
 
 
