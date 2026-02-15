https://ria.ru/20260215/gerasimov-2074468312.html
Герасимов отметил успехи группировки войск "Центр" в освобождении ДНР
Герасимов отметил успехи группировки войск "Центр" в освобождении ДНР - РИА Новости, 15.02.2026
Герасимов отметил успехи группировки войск "Центр" в освобождении ДНР
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил успехи группировки войск "Центр" в освобождении ДНР и поставил задачи на дальнейшие действия,... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T08:00:00+03:00
2026-02-15T08:00:00+03:00
2026-02-15T08:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_7d015b7c6a4e89c5b1512d291e62eb58.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_4e35ebec831ac1dcdd48fd6de9795aec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов
Герасимов отметил успехи группировки войск "Центр" в освобождении ДНР
Герасимов отметил успехи группировки войск «Центр» в освобождении Донбасса