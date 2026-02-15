Рейтинг@Mail.ru
ВС России наступают на всех направлениях, сообщил Герасимов - РИА Новости, 15.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 15.02.2026 (обновлено: 09:19 15.02.2026)
ВС России наступают на всех направлениях, сообщил Герасимов
Российские войска продвигаются на всех участках в зоне СВО, сообщил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов. РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
константиновка
запорожская область
Начальник Генштаба ВС России проверил ход выполнения боевых задач группировки войск "Центр"
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", сообщило Минобороны России.
безопасность, россия, валерий герасимов, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВС России наступают на всех направлениях, сообщил Герасимов

Герасимов: ВС России ведут наступление на всех направлениях

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские войска продвигаются на всех участках в зоне СВО, сообщил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.
"Продолжается выполнение задач специальной военной операции, наступление ведется на всех направлениях. <...> За две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, соединениями и воинскими частями объединенной группировки войск освобождено 12 населенных пунктов", — заявил он, проверяя ход выполнения задач группировкой "Центр".

"Зона смерти". Сырский пожаловался на ситуацию на фронте
7 февраля, 07:45
Бойцы зачищают Гришино в ДНР, ведут бои за взятие Новопавловки, Новоподгорного, Нового Донбасса и Белицкого. Также они успешно наступают в Константиновке и на Добропольском направлении.
"Вооруженные силы Украины несут значительные потери, которые не в состоянии восполнить, — подчеркнул Герасимов.

В этих условиях противник делает ставку на формирование дополнительных подразделений БПЛА. При этом российские войска применяют дроны в два раза больше, чем ВСУ.
Россия предъявила аргумент, который изменит результат СВО полностью
12 февраля, 08:00
Группировка "Восток" продвигается в восточной части Запорожской области. Противник перебросил туда штурмовиков с других участков и пытается контратаковать. Бойцы отражают все удары, а ВСУ несут большие потери.
В то же время Южная группировка продвигается в направлении Славянска и завершает освобождение Резниковки. На Краснолиманском направлении идет зачистка от ВСУ Дробышево и Яровой.
Группировки "Север" и "Запад" расширяют зону безопасности в Сумской и Харьковской областях. За последнее время они взяли Поповку, Сидоровку и Чугуновку. Военнослужащие ликвидируют остатки украинской группировки, блокированной на восточном берегу реки Оскол.
Бойцы "Днепра", со своей стороны, освободили Магдалиновку, Приморское и Запасное и продолжают наступать в сторону Запорожья.
