В Геленджике и Новороссийске объявили беспилотную опасность
В Геленджике и Новороссийске объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 15.02.2026
В Геленджике и Новороссийске объявили беспилотную опасность
Сирены оповещения о беспилотной опасности включены в Геленджике и Новороссийске. РИА Новости, 15.02.2026
В Геленджике и Новороссийске объявили беспилотную опасность
В Геленджике и Новороссийске включили сирены оповещения о беспилотной опасности