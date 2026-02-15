Рейтинг@Mail.ru
В "Газпроме" оценили запасы газа во французских ПХГ - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/gaz-2074505856.html
В "Газпроме" оценили запасы газа во французских ПХГ
В "Газпроме" оценили запасы газа во французских ПХГ - РИА Новости, 15.02.2026
В "Газпроме" оценили запасы газа во французских ПХГ
Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) Франции опустились ниже 25%, это самый низкий в истории уровень для середины февраля, сообщил "Газпром". РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T13:37:00+03:00
2026-02-15T13:37:00+03:00
экономика
франция
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743224842_0:175:3092:1914_1920x0_80_0_0_5d689fff2febe4602bcf4e604705ec38.jpg
https://ria.ru/20260215/gaz-2074485993.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743224842_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c635396b72bbb05b4c3fb1e6e7a6430d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, франция, газпром
Экономика, Франция, Газпром
В "Газпроме" оценили запасы газа во французских ПХГ

«Газпром»: запасы газа во Франции упали ниже 25%

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкУзлы учета газа газоперерабатывающего завода
Узлы учета газа газоперерабатывающего завода - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Узлы учета газа газоперерабатывающего завода . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) Франции опустились ниже 25%, это самый низкий в истории уровень для середины февраля, сообщил "Газпром".
"Тринадцатого февраля запасы газа в подземных хранилищах Франции опустились ниже 25%, следует из данных Gas Infrastructure Europe. Это самый низкий в истории уровень заполненности французских ПХГ для середины февраля", - говорится в сообщении "Газпрома".
По данным компании, из хранилищ Франции уже отобрали более 95% газа, закачанного при подготовке к зиме.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Испанский экс-военный предупредил об угрозе для ЕС от импорта газа из США
Вчера, 10:40
 
ЭкономикаФранцияГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала