В "Газпроме" оценили запасы газа во французских ПХГ
В "Газпроме" оценили запасы газа во французских ПХГ
Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) Франции опустились ниже 25%, это самый низкий в истории уровень для середины февраля, сообщил "Газпром". РИА Новости, 15.02.2026
«Газпром»: запасы газа во Франции упали ниже 25%