Испанский экс-военный предупредил об угрозе для ЕС от импорта газа из США

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Рост импорта газа из США в страны Европы сделает ее более зависимой от Вашингтона, что сможет оказывать давление на европейскую политику, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший испанский военный, директор Испанского института геополитики Хуан Антонио Агилар.