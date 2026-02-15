Рейтинг@Mail.ru
Испанский экс-военный предупредил об угрозе для ЕС от импорта газа из США - РИА Новости, 15.02.2026
10:40 15.02.2026
Испанский экс-военный предупредил об угрозе для ЕС от импорта газа из США
Испанский экс-военный предупредил об угрозе для ЕС от импорта газа из США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Рост импорта газа из США в страны Европы сделает ее более зависимой от Вашингтона, что сможет оказывать давление на европейскую политику, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший испанский военный, директор Испанского института геополитики Хуан Антонио Агилар.
Из опубликованного в январе заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.
Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Газпром" оценил запасы газа в подземных хранилищах Германии
14 февраля, 12:01
"Если увеличится импорт газа из США, вырастет и зависимость от политики американцев", - сказал собеседник агентства.
По его оценке, совершенно очевидно, что Вашингтон сможет использовать эту зависимость для политического давления на Европейский союз.
"Европейские лидеры либо глупцы, либо на самом деле прислужники политики Соединенных Штатов", - указал он.
Завод по производству СПГ на Сахалине - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Европа в январе нарастила импорт газа из России до нового рекорда
7 февраля, 11:22
 
