Экс-глава Минэнерго Украины официально задекларировал 310 тысяч долларов

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, задекларировал более 115 тысяч долларов наличными и более 200 тысяч долларов на счетах в банках, выяснило РИА Новости.