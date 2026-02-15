Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Минэнерго Украины официально задекларировал 310 тысяч долларов - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/galuschenko-2074524192.html
Экс-глава Минэнерго Украины официально задекларировал 310 тысяч долларов
Экс-глава Минэнерго Украины официально задекларировал 310 тысяч долларов - РИА Новости, 15.02.2026
Экс-глава Минэнерго Украины официально задекларировал 310 тысяч долларов
Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, задекларировал более 115 тысяч долларов наличными и более 200... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T15:46:00+03:00
2026-02-15T15:46:00+03:00
в мире
россия
украина
герман галущенко
алексей гончаренко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907937_0:0:1612:907_1920x0_80_0_0_5b28a437032e2d0d80743272fdf2c78c.jpg
https://ria.ru/20260215/rada-2074514115.html
https://ria.ru/20251115/zelenskiy-2055203379.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907937_140:0:1612:1104_1920x0_80_0_0_8efcfbce0c32bf46568e7460436d56d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, герман галущенко, алексей гончаренко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Герман Галущенко, Алексей Гончаренко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
Экс-глава Минэнерго Украины официально задекларировал 310 тысяч долларов

Экс-глава Минэнерго Украины Галущенко задекларировал $310 тысяч при увольнении

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГерман Галущенко
Герман Галущенко - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Герман Галущенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, задекларировал более 115 тысяч долларов наличными и более 200 тысяч долларов на счетах в банках, выяснило РИА Новости.
Согласно опубликованным на сайте украинского национального агентства по противодействию коррупции данным, Галущенко официально задекларировал при увольнении наличными 106 тысяч долларов, 400 тысяч гривен (9,28 тысячи долларов), а также 61,3 тысячи долларов, более 3 тысяч евро и 6,1 миллиона гривен (более 141 тысячи долларов) на банковских счетах.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Раде рассказали, почему сняли с поезда экс-министра энергетики Украины
Вчера, 14:41
Также в декларацию внесен дом площадью 320 квадратных метров, три земельных участка, купленные в 2014 году, и квартира площадью 45 квадратных метров.
В воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, задержан при попытке пересечь границу, его сняли с поезда. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что Галущенко задержан при пересечении границы в рамках дела "Мидас" о коррупции в сфере украинской энергетики. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что Галущенко уже предъявлено обвинение, ранее он имел статус свидетеля.
Галущенко занимал кресло министра энергетики Украины с апреля 2021 года по июль 2025-го, после этого он был назначен министром юстиции. В ноябре 2025 года на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики он был уволен с должности главы минюста.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов и заочно осужден в России
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве
15 ноября 2025, 18:43
 
В миреРоссияУкраинаГерман ГалущенкоАлексей ГончаренкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала