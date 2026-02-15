Рейтинг@Mail.ru
Перейра стал четвертым тренером "Ноттингем Форест" в текущем сезоне
Футбол
 
18:44 15.02.2026 (обновлено: 19:09 15.02.2026)
Перейра стал четвертым тренером "Ноттингем Форест" в текущем сезоне
Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" на своем сайте объявил о назначении Витора Перейры на пост главного тренера. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
спорт, витор перейра, нуну эшпириту санту, ноттингем форест, вулверхэмптон, фенербахче, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Витор Перейра, Нуну Эшпириту Санту, Ноттингем Форест, Вулверхэмптон, Фенербахче, Английская премьер-лига (АПЛ)
Витор Перейра. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" на своем сайте объявил о назначении Витора Перейры на пост главного тренера.
Сообщается, что 57-летний португальский специалист подписал контракт на 18 месяцев. Он сменит на этом посту Шона Дайча и станет четвертым тренером "Ноттингем Форест" в текущем сезоне. Также осенью 2025 года команду тренировали Нуну Эшпириту Санту и Анге Постекоглу.
Перейра в ноябре был уволен из "Вулверхэмптона" после 11 месяцев работы. "Лесники" с 27 очками идут на 17-м месте в таблице Английской премьер-лиги. В четверг они на выезде сыграют со стамбульским "Фенербахче" в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы.
ФутболСпортВитор ПерейраНуну Эшпириту СантуНоттингем ФорестВулверхэмптонФенербахчеАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
