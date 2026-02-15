"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги благодаря дублю Винисиуса

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мадридский "Реал" обыграл "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе "сливочных" голы забили Гонсало Гарсия (5-я минута), Федерико Вальверде (31), а также Винисиус Жуниор (25, 48), реализовавший два 11-метровых удара. У гостей отличился Микель Оярсабаль (21, с пенальти).
14 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
05’ • Gonzalo Garcia
25’ • Винисиус Жуниор (П)
31’ • Федерико Вальверде
48’ • Винисиус Жуниор (П)
21’ • Микель Ойарсабаль (П)
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян не вошел в заявку на матч. Ранее он выбыл из-за дискомфорта в левой икроножной мышце. Как сообщают СМИ, 12 февраля футболист вернулся к тренировкам в общей группе.
"Реал" провел матч без лучшего бомбардира Ла Лиги Килиана Мбаппе. Ранее сообщалось, что француз пропустил несколько тренировок из-за повреждения.
В следующем туре "Реал" сыграет с "Осасуной" в гостях 21 февраля. "Реал Сосьедад" в этот же день примет "Овьедо".
