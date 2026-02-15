Рейтинг@Mail.ru
"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги благодаря дублю Винисиуса
Футбол
 
01:25 15.02.2026 (обновлено: 01:45 15.02.2026)
"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги благодаря дублю Винисиуса
Мадридский "Реал" обыграл "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/futbol-2074446756.html
мадрид, винисиус жуниор, федерико вальверде, реал мадрид, реал сосьедад, барселона, чемпионат испании по футболу, килиан мбаппе, спорт
Футбол, Мадрид, Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Реал Мадрид, Реал Сосьедад, Барселона, Чемпионат Испании по футболу, Килиан Мбаппе, Спорт
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мадридский "Реал" обыграл "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе "сливочных" голы забили Гонсало Гарсия (5-я минута), Федерико Вальверде (31), а также Винисиус Жуниор (25, 48), реализовавший два 11-метровых удара. У гостей отличился Микель Оярсабаль (21, с пенальти).
Чемпионат Испании по футболу
14 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Реал Мадрид
4 : 1
Реал Сосьедад
05‎’‎ • Gonzalo Garcia
(Трент Александер-Арнолд)
25‎’‎ • Винисиус Жуниор (П)
31‎’‎ • Федерико Вальверде
(Альваро Фернандес)
48‎’‎ • Винисиус Жуниор (П)
21‎’‎ • Микель Ойарсабаль (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян не вошел в заявку на матч. Ранее он выбыл из-за дискомфорта в левой икроножной мышце. Как сообщают СМИ, 12 февраля футболист вернулся к тренировкам в общей группе.
"Реал" провел матч без лучшего бомбардира Ла Лиги Килиана Мбаппе. Ранее сообщалось, что француз пропустил несколько тренировок из-за повреждения.
"Реал" (60 очков) опередил на 2 очка "Барселону" и возглавил таблицу Ла Лиги. При этом каталонцы еще не провели свой матч в рамках тура. "Реал Сосьедад" (31) идет восьмым.
В следующем туре "Реал" сыграет с "Осасуной" в гостях 21 февраля. "Реал Сосьедад" в этот же день примет "Овьедо".
Результаты других матчей:
Футбол
 
Матч-центр
 
