В Париже прошла акция против закона ЕС о цифровых услугах
В Париже прошла акция против закона ЕС о цифровых услугах - РИА Новости, 15.02.2026
В Париже прошла акция против закона ЕС о цифровых услугах
Демонстранты в Париже собрались у Эйфелевой башни, чтобы выразить протест против закона Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) и выступить в... РИА Новости, 15.02.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152623/87/1526238770_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_fdd839bd637d2145ef08a7c4d2425a41.jpg
https://ria.ru/20260215/evrosoyuz-2074549495.html
https://ria.ru/20250808/evrosoyuz-2034045280.html
В Париже прошла акция против закона ЕС о цифровых услугах
В Париже прошел протест против закона Евросоюза о цифровых услугах
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Демонстранты в Париже собрались у Эйфелевой башни, чтобы выразить протест против закона Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) и выступить в поддержку свободы слова, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, разместивший материалы с места проведения акции.
"Под проливным дождем мы защищали свободу выражения мнений от DSA, цифрового пропуска, ЕС, (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X
, приложив к публикации фото и видео с мероприятия.
По его словам, демонстранты также выступили в поддержку X и права на неприкосновенность частной жизни.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta*, TikTok, с требованием устранения обнаруженных нарушений закона о цифровых услугах Евросоюза (DSA) и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
Ранее Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение DSA в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская