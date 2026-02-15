В Париже прошла акция против закона ЕС о цифровых услугах

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Демонстранты в Париже собрались у Эйфелевой башни, чтобы выразить протест против закона Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) и выступить в поддержку свободы слова, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, разместивший материалы с места проведения акции.

"Под проливным дождем мы защищали свободу выражения мнений от DSA, цифрового пропуска, ЕС, (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X , приложив к публикации фото и видео с мероприятия.

По его словам, демонстранты также выступили в поддержку X и права на неприкосновенность частной жизни.

Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta*, TikTok, с требованием устранения обнаруженных нарушений закона о цифровых услугах Евросоюза (DSA) и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.