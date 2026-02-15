Рейтинг@Mail.ru
В Париже прошла акция против закона ЕС о цифровых услугах - РИА Новости, 15.02.2026
20:40 15.02.2026
В Париже прошла акция против закона ЕС о цифровых услугах
В Париже прошла акция против закона ЕС о цифровых услугах - РИА Новости, 15.02.2026
В Париже прошла акция против закона ЕС о цифровых услугах
Демонстранты в Париже собрались у Эйфелевой башни, чтобы выразить протест против закона Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) и выступить в... РИА Новости, 15.02.2026
в мире, париж, франция, россия, флориан филиппо, евросоюз, еврокомиссия, патриот
В мире, Париж, Франция, Россия, Флориан Филиппо, Евросоюз, Еврокомиссия, Патриот
В Париже прошла акция против закона ЕС о цифровых услугах

В Париже прошел протест против закона Евросоюза о цифровых услугах

© РИА Новости / Александра Масальцева
Эйфелева башня
Эйфелева башня - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Александра Масальцева
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Демонстранты в Париже собрались у Эйфелевой башни, чтобы выразить протест против закона Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) и выступить в поддержку свободы слова, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, разместивший материалы с места проведения акции.
"Под проливным дождем мы защищали свободу выражения мнений от DSA, цифрового пропуска, ЕС, (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X, приложив к публикации фото и видео с мероприятия.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В ЕС должны следить за влиянием интернета на детей, заявил премьер Хорватии
Вчера, 19:10
По его словам, демонстранты также выступили в поддержку X и права на неприкосновенность частной жизни.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta*, TikTok, с требованием устранения обнаруженных нарушений закона о цифровых услугах Евросоюза (DSA) и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
Ранее Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение DSA в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В ЕС вступил в силу противоречивый закон о свободе СМИ
8 августа 2025, 00:43
 
В миреПарижФранцияРоссияФлориан ФилиппоЕвросоюзЕврокомиссияПатриот
 
 
