Во Франции более 40 тысяч человек остаются без света из-за стихии - РИА Новости, 15.02.2026
21:41 15.02.2026
Во Франции более 40 тысяч человек остаются без света из-за стихии
Во Франции более 40 тысяч человек остаются без света из-за стихии - РИА Новости, 15.02.2026
Во Франции более 40 тысяч человек остаются без света из-за стихии
Более 40 тысяч человек остаются без электричества во Франции из-за разгула стихии, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на оператора энергосетей Enedis. РИА Новости, 15.02.2026
Во Франции более 40 тысяч человек остаются без света из-за стихии

Во Франции более 40 тысяч человек остаются без электричества из-за стихии

© РИА Новости / Илья Наймушин
Высоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более 40 тысяч человек остаются без электричества во Франции из-за разгула стихии, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на оператора энергосетей Enedis.
"Для более 95% клиентов электроснабжение восстановлено по состоянию на вечер сегодняшнего дня, таким образом, без электричества остается еще 45 тысяч клиентов", - приводит телеканал слова из сводки Enedis.
Атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
СМИ раскрыли, как европейцы могли бы поддержать ядерное сдерживание Франции
Вчера, 14:33
Оператор энергосетей отметил, что ситуация с сохраняющимися отключениями связана с чрезвычайно сложными условиями для проведения ремонтных работ из-за паводков, дождя, сильного ветра и снега.
Красный уровень опасности продолжает действовать в департаментах Жиронда, а также Ло и Гаронна на юго-западе страны. Оранжевый уровень опасности действует в 22 департаментах.
В некоторых районах была проведена превентивная эвакуация.
Шторм "Нильс" обрушился на юго-запад Франции в ночь на четверг и принес с собой ливни и сильный ветер, скорость порывов которого местами превышала 150 километров в час. В ряде французских департаментов был введен красный, наивысший уровень погодной опасности. Сотни тысяч домохозяйств остались без света, в нескольких регионах было нарушено железнодорожное сообщение. Два человека погибли.
Последствия штормов Кристин и Леонардо в Португалии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
После бури в Португалии более 56 тысяч человек остались без электричества
9 февраля, 16:04
 
