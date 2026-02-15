https://ria.ru/20260215/frantsija-2074563878.html
Во Франции более 40 тысяч человек остаются без света из-за стихии
Во Франции более 40 тысяч человек остаются без света из-за стихии - РИА Новости, 15.02.2026
Во Франции более 40 тысяч человек остаются без света из-за стихии
Более 40 тысяч человек остаются без электричества во Франции из-за разгула стихии, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на оператора энергосетей Enedis.
франция
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Более 40 тысяч человек остаются без электричества во Франции из-за разгула стихии, сообщает телеканал BFMTV
со ссылкой на оператора энергосетей Enedis.
"Для более 95% клиентов электроснабжение восстановлено по состоянию на вечер сегодняшнего дня, таким образом, без электричества остается еще 45 тысяч клиентов", - приводит телеканал слова из сводки Enedis.
Оператор энергосетей отметил, что ситуация с сохраняющимися отключениями связана с чрезвычайно сложными условиями для проведения ремонтных работ из-за паводков, дождя, сильного ветра и снега.
Красный уровень опасности продолжает действовать в департаментах Жиронда, а также Ло и Гаронна на юго-западе страны. Оранжевый уровень опасности действует в 22 департаментах.
В некоторых районах была проведена превентивная эвакуация.
Шторм "Нильс" обрушился на юго-запад Франции
в ночь на четверг и принес с собой ливни и сильный ветер, скорость порывов которого местами превышала 150 километров в час. В ряде французских департаментов был введен красный, наивысший уровень погодной опасности. Сотни тысяч домохозяйств остались без света, в нескольких регионах было нарушено железнодорожное сообщение. Два человека погибли.