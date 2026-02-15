Во Франции более 40 тысяч человек остаются без света из-за стихии

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более 40 тысяч человек остаются без электричества во Франции из-за разгула стихии, сообщает телеканал Более 40 тысяч человек остаются без электричества во Франции из-за разгула стихии, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на оператора энергосетей Enedis.

"Для более 95% клиентов электроснабжение восстановлено по состоянию на вечер сегодняшнего дня, таким образом, без электричества остается еще 45 тысяч клиентов", - приводит телеканал слова из сводки Enedis.

Оператор энергосетей отметил, что ситуация с сохраняющимися отключениями связана с чрезвычайно сложными условиями для проведения ремонтных работ из-за паводков, дождя, сильного ветра и снега.

Красный уровень опасности продолжает действовать в департаментах Жиронда, а также Ло и Гаронна на юго-западе страны. Оранжевый уровень опасности действует в 22 департаментах.

В некоторых районах была проведена превентивная эвакуация.