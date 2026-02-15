Рейтинг@Mail.ru
Фицо подтвердил интерес к покупке у США еще четырех истребителей F-16 - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 15.02.2026 (обновлено: 20:24 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/fitso-2074554846.html
Фицо подтвердил интерес к покупке у США еще четырех истребителей F-16
Фицо подтвердил интерес к покупке у США еще четырех истребителей F-16 - РИА Новости, 15.02.2026
Фицо подтвердил интерес к покупке у США еще четырех истребителей F-16
Премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил интерес к покупке у США еще четырех истребителей F-16. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T20:03:00+03:00
2026-02-15T20:24:00+03:00
в мире
сша
словакия
братислава
роберт фицо
роберт калиняк
марко рубио
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074549919_0:1847:2048:2999_1920x0_80_0_0_2f95e0ba24dee04ad40f6709574024bb.jpg
https://ria.ru/20260215/fitso-2074549662.html
https://ria.ru/20260207/fitso-2072902213.html
сша
словакия
братислава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074549919_0:1536:2048:3072_1920x0_80_0_0_b688f59ed5e00794ae0af8c713f8ae23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, словакия, братислава, роберт фицо, роберт калиняк, марко рубио, f-16
В мире, США, Словакия, Братислава, Роберт Фицо, Роберт Калиняк, Марко Рубио, F-16
Фицо подтвердил интерес к покупке у США еще четырех истребителей F-16

Премьер Словакии Фицо подтвердил интерес к покупке у США еще 4 истребителей F-16

© REUTERS / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции в Братиславе
Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции в Братиславе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции в Братиславе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил интерес к покупке у США еще четырех истребителей F-16.
Основу обновленных ВВС Словакии должны составить закупаемые в США самолеты F-16, контракт о закупке которых стороны подписали в 2018 году. Сейчас республика получила десять из 14 заказанных истребителей. Словацкий министр обороны Роберт Калиняк говорил, что страна может заказать в Соединенных Штатах еще несколько F-16, расширив их парк с 14 до 18.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Венгрию шантажируют нефтью из-за несогласия с Украиной, заявил Фицо
Вчера, 19:11
"Мы заказали у США самолеты F-16, существует интерес увеличить их количество до 18 штук. Мы говорим о том, как получить еще четыре самолета в эскадрилью словацкой армии", - сказал Фицо по итогам переговоров с американским государственным секретарем Марко Рубио в Братиславе, совместную пресс-конференцию которых транслировало словацкое новостное агентство TASR в воскресенье.
Поставка закупленных Словакией в США 14 истребителей F-16 должна была начаться в 2022 году, но ее отложили на 2024 год. Причиной этого решения американская сторона называла нехватку электронных компонентов на предприятиях-изготовителях данных самолетов.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Словакия лишилась истребителей, передав их Украине бесплатно, заявил Фицо
7 февраля, 16:11
 
В миреСШАСловакияБратиславаРоберт ФицоРоберт КалинякМарко РубиоF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала