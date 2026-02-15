БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил интерес к покупке у США еще четырех истребителей F-16.
Основу обновленных ВВС Словакии должны составить закупаемые в США самолеты F-16, контракт о закупке которых стороны подписали в 2018 году. Сейчас республика получила десять из 14 заказанных истребителей. Словацкий министр обороны Роберт Калиняк говорил, что страна может заказать в Соединенных Штатах еще несколько F-16, расширив их парк с 14 до 18.
"Мы заказали у США самолеты F-16, существует интерес увеличить их количество до 18 штук. Мы говорим о том, как получить еще четыре самолета в эскадрилью словацкой армии", - сказал Фицо по итогам переговоров с американским государственным секретарем Марко Рубио в Братиславе, совместную пресс-конференцию которых транслировало словацкое новостное агентство TASR в воскресенье.
Поставка закупленных Словакией в США 14 истребителей F-16 должна была начаться в 2022 году, но ее отложили на 2024 год. Причиной этого решения американская сторона называла нехватку электронных компонентов на предприятиях-изготовителях данных самолетов.