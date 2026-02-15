https://ria.ru/20260215/fitso-2074550887.html
Завершить конфликт на Украине можно только в диалоге с Россией, заявил Фицо
Завершить конфликт на Украине можно только в диалоге с Россией, заявил Фицо - РИА Новости, 15.02.2026
Завершить конфликт на Украине можно только в диалоге с Россией, заявил Фицо
Диалог Запада с Россией необходим, если действительно существует заинтересованность в завершении конфликта на Украине, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T19:21:00+03:00
2026-02-15T19:21:00+03:00
2026-02-15T19:21:00+03:00
в мире
россия
украина
словакия
роберт фицо
владимир путин
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cf97c507a276f87cb2d9336e306b1e8.jpg
https://ria.ru/20260215/fitso-2074549662.html
россия
украина
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_3a5fa0ef42e654163553a2a2ba2a76f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, словакия, роберт фицо, владимир путин, марко рубио
В мире, Россия, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Путин, Марко Рубио
Завершить конфликт на Украине можно только в диалоге с Россией, заявил Фицо
Премьер Словакии Фицо: завершить конфликт на Украине можно только в диалоге с РФ