Завершить конфликт на Украине можно только в диалоге с Россией, заявил Фицо - РИА Новости, 15.02.2026
19:21 15.02.2026
Завершить конфликт на Украине можно только в диалоге с Россией, заявил Фицо
Завершить конфликт на Украине можно только в диалоге с Россией, заявил Фицо
Диалог Запада с Россией необходим, если действительно существует заинтересованность в завершении конфликта на Украине, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T19:21:00+03:00
2026-02-15T19:21:00+03:00
Завершить конфликт на Украине можно только в диалоге с Россией, заявил Фицо

Премьер Словакии Фицо: завершить конфликт на Украине можно только в диалоге с РФ

Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. Диалог Запада с Россией необходим, если действительно существует заинтересованность в завершении конфликта на Украине, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
"Мы должны вести диалог, мы должны говорить, разговоры создают нам пространство для получения ценной информации. Мы должны вести диалог с Россией, мы должны вести диалог с российским президентом Владимиром Путиным. Если мы не будем вести диалог, то мы не можем утверждать, что заинтересованы в завершении конфликта на Украине", - сказал Фицо по итогам переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио в Братиславе, совместную пресс-конференцию которых транслировало словацкое новостное агентство TASR в воскресенье.
В конце января Фицо поприветствовал появляющиеся в Европейском союзе планы о переговорах с Россией. Издание Politico сообщало, что ряд европейских стран, включая Францию и Италию, выступают за создание должности переговорщика, который представлял бы Евросоюз на переговорах по Украине.
Венгрию шантажируют нефтью из-за несогласия с Украиной, заявил Фицо
Венгрию шантажируют нефтью из-за несогласия с Украиной, заявил Фицо
