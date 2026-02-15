Завершить конфликт на Украине можно только в диалоге с Россией, заявил Фицо

© AP Photo / Jose Luis Magana Роберт Фицо © AP Photo / Jose Luis Magana Роберт Фицо. Архивное фото