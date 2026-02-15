Словакия одобрит инициативы по завершению конфликта на Украине, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. Словакия максимально поддерживает и готова содействовать инициативам, которые направлены на завершение конфликта на Украине, заявил премьер республики Роберт Фицо.
"Если Словакия может посодействовать каким угодно мирным инициативам, которые приведут к завершению этой войны (на Украине - ред.), то мы готовы максимально", - сказал Фицо по итогам переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио в Братиславе, совместную пресс-конференцию которых транслировало словацкое новостное агентство TASR в воскресенье.
Фицо в начале января заявил, что пока он возглавляет правительство республики, ни один словацкий солдат не отправится на Украину. По его мнению, деньги Европейского союза не усиливают позиции Украины, а ведут только к продолжению кровопролития. Фицо также говорил, что Словакия будет оказывать Украине помощь исключительно гуманитарного характера.
