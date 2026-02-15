Словакия одобрит инициативы по завершению конфликта на Украине, заявил Фицо

Фицо в начале января заявил, что пока он возглавляет правительство республики, ни один словацкий солдат не отправится на Украину. По его мнению, деньги Европейского союза не усиливают позиции Украины, а ведут только к продолжению кровопролития. Фицо также говорил, что Словакия будет оказывать Украине помощь исключительно гуманитарного характера.