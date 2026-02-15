Рейтинг@Mail.ru
Словакия одобрит инициативы по завершению конфликта на Украине, заявил Фицо
19:07 15.02.2026 (обновлено: 19:18 15.02.2026)
Словакия одобрит инициативы по завершению конфликта на Украине, заявил Фицо
Словакия одобрит инициативы по завершению конфликта на Украине, заявил Фицо - РИА Новости, 15.02.2026
Словакия одобрит инициативы по завершению конфликта на Украине, заявил Фицо
Словакия максимально поддерживает и готова содействовать инициативам, которые направлены на завершение конфликта на Украине, заявил премьер республики Роберт... РИА Новости, 15.02.2026
в мире
украина
словакия
сша
марко рубио
роберт фицо
украина
словакия
сша
в мире, украина, словакия, сша, марко рубио, роберт фицо
В мире, Украина, Словакия, США, Марко Рубио, Роберт Фицо
Словакия одобрит инициативы по завершению конфликта на Украине, заявил Фицо

Фицо: Словакия поддерживает инициативы по завершению конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции в Братиславе
Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции в Братиславе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции в Братиславе
БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. Словакия максимально поддерживает и готова содействовать инициативам, которые направлены на завершение конфликта на Украине, заявил премьер республики Роберт Фицо.
"Если Словакия может посодействовать каким угодно мирным инициативам, которые приведут к завершению этой войны (на Украине - ред.), то мы готовы максимально", - сказал Фицо по итогам переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио в Братиславе, совместную пресс-конференцию которых транслировало словацкое новостное агентство TASR в воскресенье.
Фицо в начале января заявил, что пока он возглавляет правительство республики, ни один словацкий солдат не отправится на Украину. По его мнению, деньги Европейского союза не усиливают позиции Украины, а ведут только к продолжению кровопролития. Фицо также говорил, что Словакия будет оказывать Украине помощь исключительно гуманитарного характера.
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию приостановились
В миреУкраинаСловакияСШАМарко РубиоРоберт Фицо
 
 
