Посол России в Хельсинки прокомментировал инцидент с судном Fitburg
10:53 15.02.2026
Посол России в Хельсинки прокомментировал инцидент с судном Fitburg
в мире, россия, финский залив, хельсинки, павел кузнецов, оон
В мире, Россия, Финский залив, Хельсинки, Павел Кузнецов, ООН
Посол России в Хельсинки прокомментировал инцидент с судном Fitburg

РИА Новости: подтверждений виновности россиян в повреждении финского кабеля нет

© Фото : предоставлено посольством России в ФинляндииПавел Кузнецов
Павел Кузнецов - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : предоставлено посольством России в Финляндии
Павел Кузнецов. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Конкретных подтверждений "виновности" россиян с судна Fitburg в повреждении кабеля в Финском заливе не существует, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
Финские власти 12 января сняли арест с судна Fitburg, задержанного 31 декабря 2025 года по подозрению в повреждении кабеля в Финском заливе. Посольство РФ в Хельсинки сообщало РИА Новости, что судно с восемью гражданами России на борту покинуло Финляндию, три россиянина - капитан и два помощника - все еще остаются в стране под запретом на выезд.
"Финские власти продолжают расследование инцидента, связанного с повреждением подводного кабеля. Насколько можно судить по известным обстоятельствам дела, никаких конкретных подтверждений "виновности" россиян в произошедшем не существует", - сказал посол.
Глава дипмиссии добавил, что место повреждения кабеля лежит в международных водах Балтики.
"Следовательно, к разбору ситуации должна применяться конвенция ООН по морскому праву, а не нормы финского национального законодательства", - отметил Кузнецов.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Суд не разрешил россиянину из экипажа судна Fitburg покинуть Финляндию
15 января, 13:58
 
