Посол России в Хельсинки прокомментировал инцидент с судном Fitburg
Посол России в Хельсинки прокомментировал инцидент с судном Fitburg
15.02.2026
в мире
россия
финский залив
хельсинки
павел кузнецов
оон
россия
финский залив
хельсинки
В мире, Россия, Финский залив, Хельсинки, Павел Кузнецов, ООН
Посол России в Хельсинки прокомментировал инцидент с судном Fitburg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Конкретных подтверждений "виновности" россиян с судна Fitburg в повреждении кабеля в Финском заливе не существует, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
Финские власти 12 января сняли арест с судна Fitburg, задержанного 31 декабря 2025 года по подозрению в повреждении кабеля в Финском заливе
. Посольство РФ
в Хельсинки
сообщало РИА Новости, что судно с восемью гражданами России на борту покинуло Финляндию
, три россиянина - капитан и два помощника - все еще остаются в стране под запретом на выезд.
"Финские власти продолжают расследование инцидента, связанного с повреждением подводного кабеля. Насколько можно судить по известным обстоятельствам дела, никаких конкретных подтверждений "виновности" россиян в произошедшем не существует", - сказал посол.
Глава дипмиссии добавил, что место повреждения кабеля лежит в международных водах Балтики.
"Следовательно, к разбору ситуации должна применяться конвенция ООН
по морскому праву, а не нормы финского национального законодательства", - отметил Кузнецов
.