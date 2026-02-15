СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет прокомментировал РИА Новости заявление финского президента Александра Стубба о якобы стратегической неудаче России, отметив, что стратегическое поражение потерпела сама Финляндия, отказавшись от сотрудничества с РФ ради членства в НАТО.