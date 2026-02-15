СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет прокомментировал РИА Новости заявление финского президента Александра Стубба о якобы стратегической неудаче России, отметив, что стратегическое поражение потерпела сама Финляндия, отказавшись от сотрудничества с РФ ради членства в НАТО.
"Стратегическое поражение как раз таки потерпела Финляндия, отказавшись от добрососедской политики и взаимовыгодного сотрудничества с Россией, чем обрекла свой народ на бесперспективность", - сказал агентству Шеремет.
По его словам, антироссийская политика Финляндии говорит о скудоумии ее нынешней политической элиты.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1" заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, поскольку у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.