Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы прокомментировал вступление Финляндии в НАТО - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/finlyandiya-2074532783.html
Депутат Госдумы прокомментировал вступление Финляндии в НАТО
Депутат Госдумы прокомментировал вступление Финляндии в НАТО - РИА Новости, 15.02.2026
Депутат Госдумы прокомментировал вступление Финляндии в НАТО
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет прокомментировал РИА Новости заявление финского президента Александра Стубба... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T16:57:00+03:00
2026-02-15T16:57:00+03:00
финляндия
россия
швеция
михаил шеремет
владимир путин
дмитрий киселев
нато
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_5ed256d61a021898e185745085774a3a.jpg
https://ria.ru/20260215/volodin-2074484922.html
https://ria.ru/20260215/posol-2074520032.html
финляндия
россия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e520857ea9825c212d78ba6a1a7c21f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, россия, швеция, михаил шеремет, владимир путин, дмитрий киселев, нато, госдума рф, в мире
Финляндия, Россия, Швеция, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, Госдума РФ, В мире
Депутат Госдумы прокомментировал вступление Финляндии в НАТО

Шеремет: Финляндия потерпела стратегическое поражение, вступив в НАТО

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет прокомментировал РИА Новости заявление финского президента Александра Стубба о якобы стратегической неудаче России, отметив, что стратегическое поражение потерпела сама Финляндия, отказавшись от сотрудничества с РФ ради членства в НАТО.
Ранее президент Финляндии на Мюнхенской конференции заявил, что Россия якобы потерпела "стратегическую неудачу" в конфликте на Украине. Кроме того, он похвастался вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Володин рассказал о проблемах Финляндии после вступления в НАТО
Вчера, 10:30
"Стратегическое поражение как раз таки потерпела Финляндия, отказавшись от добрососедской политики и взаимовыгодного сотрудничества с Россией, чем обрекла свой народ на бесперспективность", - сказал агентству Шеремет.
По его словам, антироссийская политика Финляндии говорит о скудоумии ее нынешней политической элиты.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1" заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, поскольку у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Власти Финляндии могут запретить россиянам покупать квартиры, считает посол
Вчера, 15:18
 
ФинляндияРоссияШвецияМихаил ШереметВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТОГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала