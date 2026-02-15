Рейтинг@Mail.ru
Посол в Финляндии не видит намеков на изменение антироссийского курса - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/finlyandiya-2074513135.html
Посол в Финляндии не видит намеков на изменение антироссийского курса
Посол в Финляндии не видит намеков на изменение антироссийского курса - РИА Новости, 15.02.2026
Посол в Финляндии не видит намеков на изменение антироссийского курса
Намеков на изменение антироссийского курса Финляндии нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T14:35:00+03:00
2026-02-15T14:35:00+03:00
в мире
россия
финляндия
хельсинки
павел кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926077385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20a28ea63f09c6d07a8d4512963b636a.png
https://ria.ru/20260215/volodin-2074484922.html
https://ria.ru/20260215/finlyandiya-2074479666.html
россия
финляндия
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926077385_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_9a2b857f1e2dcbf76b3ba68e730f662c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Павел Кузнецов
Посол в Финляндии не видит намеков на изменение антироссийского курса

Посол Кузнецов: в Финляндии нет намеков на изменение антироссийского курса

© Фото : предоставлено посольством России в ФинляндииПосол России в Финляндии Павел Кузнецов
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : предоставлено посольством России в Финляндии
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Намеков на изменение антироссийского курса Финляндии нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
"К сожалению, мы не видим никаких даже намеков на изменение антироссийского внешнеполитического курса нынешней правящей элиты Финляндии, направленного на всемерную конфронтацию с нашей страной и нанесение России если не военного (все уже осознали, что это невозможно), то политико-экономического стратегического поражения", - сказал глава дипмиссии.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Володин рассказал о проблемах Финляндии после вступления в НАТО
Вчера, 10:30
Посол добавил, что ни о каком смягчении риторики представителей финского руководства в отношении России говорить нельзя.
"Звучащие здесь в последнее время отдельные и достаточно расплывчатые высказывания о возможном восстановлении диалога с Москвой когда-то там, в будущем, после урегулирования украинского конфликта и так далее являются, на мой взгляд, не более чем неуклюжей и вынужденной попыткой продемонстрировать заокеанским и европейским старшим братьям, да и населению страны, способность "адекватно реагировать" на быстро меняющиеся геополитические реалии", - сказал Кузнецов.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними. Также Стубб говорил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Финляндия увеличила масштаб учений у границы с Россией, заявил посол
Вчера, 03:12
 
В миреРоссияФинляндияХельсинкиПавел Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала