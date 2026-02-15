Посол в Финляндии не видит намеков на изменение антироссийского курса

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Намеков на изменение антироссийского курса Финляндии нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
"К сожалению, мы не видим никаких даже намеков на изменение антироссийского внешнеполитического курса нынешней правящей элиты Финляндии, направленного на всемерную конфронтацию с нашей страной и нанесение России если не военного (все уже осознали, что это невозможно), то политико-экономического стратегического поражения", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что ни о каком смягчении риторики представителей финского руководства в отношении России говорить нельзя.
"Звучащие здесь в последнее время отдельные и достаточно расплывчатые высказывания о возможном восстановлении диалога с Москвой когда-то там, в будущем, после урегулирования украинского конфликта и так далее являются, на мой взгляд, не более чем неуклюжей и вынужденной попыткой продемонстрировать заокеанским и европейским старшим братьям, да и населению страны, способность "адекватно реагировать" на быстро меняющиеся геополитические реалии", - сказал Кузнецов.