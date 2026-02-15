Посол в Финляндии не видит намеков на изменение антироссийского курса

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Намеков на изменение антироссийского курса Финляндии нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

Посол добавил, что ни о каком смягчении риторики представителей финского руководства в отношении России говорить нельзя.