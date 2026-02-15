Финляндия усиливает тренировочную активность своих ВС, заявил посол

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Финляндия интенсифицирует тренировочную активность своих вооруженных сил на территории страны и за рубежом, в 2026 году они примут участие в 122 маневрах, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.