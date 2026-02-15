Финляндия усиливает тренировочную активность своих ВС, заявил посол

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Финляндия интенсифицирует тренировочную активность своих вооруженных сил на территории страны и за рубежом, в 2026 году они примут участие в 122 маневрах, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
"Военно-политическое руководство Финляндии планомерно интенсифицирует тренировочную активность вооруженных сил как на территории страны, так и за рубежом. В 2025 году, по данным минобороны страны, финские военнослужащие в общей сложности приняли участие в 115 маневрах. В текущем году эту цифру планируется увеличить до 122 мероприятий", - сказал глава дипмиссии.
Посол отметил, что в 2023 году было проведено 89 учений, сейчас число маневров увеличилось на 35%.
"При этом увеличивается не только число проводимых, как здесь говорят, "тренировок с коллегами по блоку". Меняется сам их характер. Финны осваивают новые для себя горизонты взаимодействия с Североатлантическим альянсом, встраиваются в повышено чувствительные форматы сотрудничества", - добавил Кузнецов.
Глава дипмиссии напомнил, что в октябре 2025 году Финляндия впервые официально подтвердила участие страны в ежегодных учениях тактических ядерных сил НАТО Steadfast Noon в районе акватории Северного моря.
Целью маневров, как уточнил посол, стала отработка взаимодействия подразделений альянса в области потенциального применения ядерного оружия.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.