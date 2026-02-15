https://ria.ru/20260215/finljandija-2074460701.html
Посол России в Финлнядии рассказал, как Хельсинки помогает Киеву
Финляндия с начала СВО передала Киеву военную помощь на 3,2 миллиарда евро, в том числе тяжелую бронетехнику, артиллерийские орудия, системы ПВО, боеприпасы и... РИА Новости, 15.02.2026
Посол России в Финлнядии рассказал, как Хельсинки помогает Киеву
Кузнецов: Финляндия с начала СВО передала Киеву помощь на 3,2 миллиарда долларов