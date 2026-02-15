Посол России в Финлнядии рассказал, как Хельсинки помогает Киеву

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Финляндия с начала СВО передала Киеву военную помощь на 3,2 миллиарда евро, в том числе тяжелую бронетехнику, артиллерийские орудия, системы ПВО, боеприпасы и беспилотники, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.