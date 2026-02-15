https://ria.ru/20260215/finljandija-2074455298.html
Финляндия увеличила масштаб учений у границы с Россией, заявил посол
Финляндия увеличила масштаб учений у границы с Россией, заявил посол
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Финляндия увеличила масштаб учений, проводимых в непосредственной близости от границы с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
"Набирает обороты масштаб учений, организуемых в непосредственной близости от наших границ. В мае-июне 2025 года состоялись многонациональные маневры Lively Sabre 25 и Karelian Sword 25. В ноябре-декабре 2025 года были проведены крупнейшие учения сухопутных войск вооруженных сил Финляндии
Lively Sentry 25", — сказал он.
Глава дипмиссии напомнил, что численность военнослужащих, принимавших участия в этих мероприятиях, составляла от 4,3 тысячи до 6,5 тысячи человек.
Вместе с тем, по его словам, увеличивается и число маневров. Так, в 2025 году их число составило 115, когда в этом планируется до 122 учений. При этом в 2023 году таких мероприятий было 89, напомнил собеседник агентства.
В последние годы Россия
отмечает беспрецедентную активность НАТО
у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе
. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.