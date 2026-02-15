Финляндия увеличила масштаб учений у границы с Россией, заявил посол

Глава дипмиссии напомнил, что численность военнослужащих, принимавших участия в этих мероприятиях, составляла от 4,3 тысячи до 6,5 тысячи человек.

Вместе с тем, по его словам, увеличивается и число маневров. Так, в 2025 году их число составило 115, когда в этом планируется до 122 учений. При этом в 2023 году таких мероприятий было 89, напомнил собеседник агентства.