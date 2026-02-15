МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо поддержал в соцсети X заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о России.
Накануне венгерский политик сказал, что европейцы должны бояться Брюсселя, а не Москвы.
"Россия точно не угрожает Франции, напротив, само ее существование находится под угрозой из-за ЕС, от которого необходимо избавиться…" — говорится в публикации.
Политик призвал распространить эти слова Орбана, чтобы все французы их услышали.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия никому не угрожает и не навязывает свою точку зрения, ее дипломатия работает по-другому, отлично от тех государств, что использует право сильного.
