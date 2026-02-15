Рейтинг@Mail.ru
Во Франции сделали громкое заявление о России после высказывания Орбана - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 15.02.2026 (обновлено: 22:49 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/filippo-2074524603.html
Во Франции сделали громкое заявление о России после высказывания Орбана
Во Франции сделали громкое заявление о России после высказывания Орбана - РИА Новости, 15.02.2026
Во Франции сделали громкое заявление о России после высказывания Орбана
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо поддержал в соцсети X заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о России. Накануне венгерский политик РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T15:52:00+03:00
2026-02-15T22:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
виктор орбан
франция
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069791424_0:69:2049:1221_1920x0_80_0_0_2bd45936f94b4c8062f6c8c3f1398a99.jpg
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074479355.html
https://ria.ru/20260212/frantsija-2073857889.html
россия
франция
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069791424_70:0:1855:1339_1920x0_80_0_0_859dc47794e41f58f18bbd5d4cf18bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, виктор орбан, франция, венгрия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Виктор Орбан, Франция, Венгрия
Во Франции сделали громкое заявление о России после высказывания Орбана

Политик Филиппо: Франции угрожает Брюссель, а не Россия

© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо поддержал в соцсети X заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о России.

Накануне венгерский политик сказал, что европейцы должны бояться Брюсселя, а не Москвы.
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
На Западе сделали пугающее заявление после ударов ВС России по Украине
Вчера, 09:48
"Россия точно не угрожает Франции, напротив, само ее существование находится под угрозой из-за ЕС, от которого необходимо избавиться…" — говорится в публикации.

Политик призвал распространить эти слова Орбана, чтобы все французы их услышали.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия никому не угрожает и не навязывает свою точку зрения, ее дипломатия работает по-другому, отлично от тех государств, что использует право сильного.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
МИД обвинил Францию в желании подорвать диалог России и США
12 февраля, 11:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВиктор ОрбанФранцияВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала