https://ria.ru/20260215/filippo-2074507263.html
Во Франции раскрыли, как Макрона унизили в Мюнхене
Во Франции раскрыли, как Макрона унизили в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2026
Во Франции раскрыли, как Макрона унизили в Мюнхене
Премьер Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц унизили президента Франции Эммануэля Макрона в Мюнхене, написал лидер французской правой партии... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T13:54:00+03:00
2026-02-15T13:54:00+03:00
2026-02-15T14:12:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
мюнхен
кир стармер
фридрих мерц
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074505582_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_840f57514a9be3988cd94f9185c9ce50.jpg
https://ria.ru/20260215/rubio-2074475964.html
https://ria.ru/20260213/makron-2074303847.html
франция
мюнхен
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074505582_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_17bbd3b29bfe328575271a2ba3bd03f5.jpg
Игнорирование Макрона Стармером и Мерцем
Игнорирование Макрона Стармером и Мерцем
2026-02-15T13:54
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, мюнхен, кир стармер, фридрих мерц, германия
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Мюнхен, Кир Стармер, Фридрих Мерц, Германия
Во Франции раскрыли, как Макрона унизили в Мюнхене
Филиппо: Стармер и Мерц унизили Макрона в Мюнхене