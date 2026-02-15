Рейтинг@Mail.ru
Во Франции раскрыли, как Макрона унизили в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2026
13:54 15.02.2026 (обновлено: 14:12 15.02.2026)
Во Франции раскрыли, как Макрона унизили в Мюнхене
Во Франции раскрыли, как Макрона унизили в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2026
Во Франции раскрыли, как Макрона унизили в Мюнхене
Премьер Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц унизили президента Франции Эммануэля Макрона в Мюнхене, написал лидер французской правой партии... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T13:54:00+03:00
2026-02-15T14:12:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
мюнхен
кир стармер
фридрих мерц
германия
франция
мюнхен
германия
в мире, франция, эммануэль макрон, мюнхен, кир стармер, фридрих мерц, германия
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Мюнхен, Кир Стармер, Фридрих Мерц, Германия
Во Франции раскрыли, как Макрона унизили в Мюнхене

Филиппо: Стармер и Мерц унизили Макрона в Мюнхене

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц унизили президента Франции Эммануэля Макрона в Мюнхене, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Когда видишь такое, понимаешь, каким глупцом воспринимают Макрона другие главы государств и правительств!" — говорится в публикации.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Украина получила неожиданный удар в Мюнхене, пишут СМИ
Вчера, 09:19
Политик добавил, что единственные, кто его еще поддерживает, — это французские парламентарии, которые упорно отказываются его отстранять от должности.

Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 13 по 15 февраля.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Макрон запутался в количестве пакетов санкций ЕС против России
13 февраля, 22:06
 
В миреФранцияЭммануэль МакронМюнхенКир СтармерФридрих МерцГермания
 
 
