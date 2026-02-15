Лидеры ЕС демонстрируют очевидную недоговороспособность, считает политолог

Он отметил, что в своем выступлении госсекретарь США Марко Рубио указал на то, что европейские элиты находятся в состоянии "цивилизационного упадка" и теряют свою национальную идентичность из-за притока мигрантов. Кроме того, политолог добавил, что их экономики находятся в кризисе и поэтому они не способны улучшить жизнь простых европейцев.