Лидеры ЕС демонстрируют очевидную недоговороспособность, считает политолог - РИА Новости, 15.02.2026
19:06 15.02.2026
Лидеры ЕС демонстрируют очевидную недоговороспособность, считает политолог
Лидеры Европейского союза демонстрируют очевидную недоговороспособность, они только тормозят процесс по украинскому урегулированию, поделился мнением с порталом РИА Новости, 15.02.2026
в мире, сша, россия, киев, марко рубио, евросоюз
В мире, США, Россия, Киев, Марко Рубио, Евросоюз
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Лидеры Европейского союза демонстрируют очевидную недоговороспособность, они только тормозят процесс по украинскому урегулированию, поделился мнением с порталом NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков.
"Лидеры ЕС показывают очевидную недоговороспособность. У них на столе нет никаких карт, которые можно было бы задействовать в переговорах с американцами. Все, что они делают, это тормозят переговорный процесс и мешают попыткам США договориться с Россией о разрешении украинского кризиса, поэтому нет никакого смысла встречаться [с ними]. С украинской делегацией Рубио тоже изначально не хотел видеться, но в итоге все-таки на это пошел, потому что, я думаю, там были определенные моменты, которые сейчас американцы пытаются с украинцами разрешить. Как мы видим, давление США на Киев продолжает усиливаться", - объяснил Дудаков.
В Евросоюзе произошел раскол, пишут СМИ
13 февраля, 13:40
В Евросоюзе произошел раскол, пишут СМИ
13 февраля, 13:40
Он отметил, что в своем выступлении госсекретарь США Марко Рубио указал на то, что европейские элиты находятся в состоянии "цивилизационного упадка" и теряют свою национальную идентичность из-за притока мигрантов. Кроме того, политолог добавил, что их экономики находятся в кризисе и поэтому они не способны улучшить жизнь простых европейцев.
"То есть нужно заниматься собственными проблемами, пытаться самим возродиться и выбраться из того тупика, в котором они оказались, прежде чем можно будет с ними о чем-либо договариваться в рамках решения международных конфликтов и кризисов", - добавил он.
Генсек НАТО призвал Евросоюз не поставлять Киеву помощь ради фото в СМИ
14 февраля, 16:31
Генсек НАТО призвал Евросоюз не поставлять Киеву помощь ради фото в СМИ
14 февраля, 16:31
 
В миреСШАРоссияКиевМарко РубиоЕвросоюз
 
 
