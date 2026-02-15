МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Мюнхенская конференция показала снижение роли Евросоюза в мировой политике, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«
"Дискуссии на Мюнхенской конференции отчетливо демонстрируют, что Евросоюз в последние годы сам себя маргинализировал", — написал он в Telegram-канале.
Дипломат добавил, что представители стран объединения выпрашивают для себя место за столом переговоров по Украине.
«
"Но при этом не желают признавать, что нынешняя ситуация возникла из-за фундаментальных ошибок, совершенных ЕС. А это значит, что извлекать уроки из прошлых проколов европейцы так и не научились", — резюмировал Ульянов.
Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский усомнился в праве США играть ведущую роль в мирном процессе по Украине, заявив, что американская помощь Киеву "близка к нулю", а поставки вооружений оплачивают европейские страны. По его словам, ЕС заслуживает места за столом переговоров, потому что несет финансовую нагрузку, а конфликт влияет на его безопасность. В Кремле, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений ВСУ со стороны стран НАТО негативно сказываются на перспективах урегулирования.
Как отметил в четверг постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский, европейцы после долгих и тщетных попыток "отменить" Россию начали рассуждать о неизбежности диалога с Москвой, после того как почувствовали грядущий крах Украины.