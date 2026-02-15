Рейтинг@Mail.ru
Мюнхенская конференция показала маргинализацию ЕС, заявил Ульянов - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 15.02.2026 (обновлено: 15:18 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/evrosoyuz-2074516961.html
Мюнхенская конференция показала маргинализацию ЕС, заявил Ульянов
Мюнхенская конференция показала маргинализацию ЕС, заявил Ульянов - РИА Новости, 15.02.2026
Мюнхенская конференция показала маргинализацию ЕС, заявил Ульянов
Мюнхенская конференция показала снижение роли Евросоюза в мировой политике, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T14:54:00+03:00
2026-02-15T15:18:00+03:00
в мире
россия
михаил ульянов (дипломат)
украина
евросоюз
нато
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074517979_75:362:3072:2048_1920x0_80_0_0_b6db94b3b93db0ea47c8b158ef417668.jpg
https://ria.ru/20260215/putin-2074490541.html
https://ria.ru/20260215/zelenskij-2074503860.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074517979_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_64b43daa906ed1421fea25791308e5a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, михаил ульянов (дипломат), украина, евросоюз, нато, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, Михаил Ульянов (дипломат), Украина, Евросоюз, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция показала маргинализацию ЕС, заявил Ульянов

Ульянов: дискуссии на Мюнхенской конференции демонстрируют маргинализацию ЕС

© Getty Images / picture alliance/Kay NietfeldПолиция возле отеля Bayerischer Hof, где проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности
Полиция возле отеля Bayerischer Hof, где проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Getty Images / picture alliance/Kay Nietfeld
Полиция возле отеля Bayerischer Hof, где проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Мюнхенская конференция показала снижение роли Евросоюза в мировой политике, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«
"Дискуссии на Мюнхенской конференции отчетливо демонстрируют, что Евросоюз в последние годы сам себя маргинализировал", — написал он в Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Сигналы Путина". В Турции сделали резкое заявление о конференции в Мюнхене
Вчера, 11:29
Дипломат добавил, что представители стран объединения выпрашивают для себя место за столом переговоров по Украине.
«
"Но при этом не желают признавать, что нынешняя ситуация возникла из-за фундаментальных ошибок, совершенных ЕС. А это значит, что извлекать уроки из прошлых проколов европейцы так и не научились", — резюмировал Ульянов.
Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский усомнился в праве США играть ведущую роль в мирном процессе по Украине, заявив, что американская помощь Киеву "близка к нулю", а поставки вооружений оплачивают европейские страны. По его словам, ЕС заслуживает места за столом переговоров, потому что несет финансовую нагрузку, а конфликт влияет на его безопасность. В Кремле, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений ВСУ со стороны стран НАТО негативно сказываются на перспективах урегулирования.
Как отметил в четверг постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский, европейцы после долгих и тщетных попыток "отменить" Россию начали рассуждать о неизбежности диалога с Москвой, после того как почувствовали грядущий крах Украины.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Эксперт прокомментировал поведение Зеленского на Мюнхенской конференции
Вчера, 13:28
 
В миреРоссияМихаил Ульянов (дипломат)УкраинаЕвросоюзНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала