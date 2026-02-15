Рейтинг@Mail.ru
10:35 15.02.2026 (обновлено: 11:38 15.02.2026)
Лидеры ЕС начали осознавать, в каком положении оказались, заявил Володин
Лидеры стран ЕС стали понимать, что они оказались на обочине политических процессов, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин на платформе MAX.
Лидеры ЕС начали осознавать, в каком положении оказались, заявил Володин

Володин: в ЕС начали осознавать, что остались на обочине политических процессов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Лидеры стран ЕС стали понимать, что они оказались на обочине политических процессов, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин на платформе MAX.
Мюнхене проходит очередная конференция по безопасности. Выступают разные персоны, среди которых своими заявлениями выделяются руководители европейских государств и Евросоюза. Анализируя сказанное ими, можно сделать вывод: начало приходить осознание, что они остались на обочине политических процессов", — отметил он.
По его словам, только сильные политики умеют признавать ошибки, тогда как слабые пытаются оправдать неверные решения любыми способами.
"Просроченный обмылок Зеленский, называющий себя президентом Украины, пытался убедить всех, что он молод и у него есть запас времени. Подчеркивая, что это его основное преимущество", — обратил внимание Володин.
Спикер нижней палаты парламента напомнил Зеленскому о судьбе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который делал похожие заявления. Он считает, что разговоры о молодости и временном запасе могут быть признаком слабости, психических расстройств, фобий и желания сохранить власть.
Володин добавил, что такие политики рискуют потерять высокие посты в этом или следующему году.
В миреМюнхенУкраинаВячеслав ВолодинГосдума РФЕвросоюзГрузияМихаил Саакашвили
 
 
