"Разрушительная война". На Западе сделали резкое заявление об окончании СВО

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. При урегулировании конфликта на Украине необходимо учитывать восстановление отношений с Россией в будущем, заявил бывший британский дипломат Ян Прауд в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.
«
"Вы рискуете оказаться в ситуации, когда, как в случае с Польшей и странами Балтии, в ЕС, который поддерживает по сути враждебную позицию по отношению к России, вступит так же крайне враждебно настроенная Украина. Вы всего лишь ставите на паузу гораздо более масштабную войну с Россией, пока Европа проводит ремилитаризацию", — сказал он.
Эксперт также отметил, что к вопросу урегулирования украинского конфликта необходимо подходить комплексно. Важно акцентировать внимание не только на заключении мира, но и на восстановлении долгосрочных отношений с Россией, уточнил Прауд.
«
"Иначе Европа может просто создать себе проблемы в будущем, спровоцировав более разрушительную войну с Россией", — добавил он.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
"На обочине". В ЕС признали тяжелую правду о переговорах по Украине
14 февраля, 19:27
Мирный процесс по Украине
Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".