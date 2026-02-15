Рейтинг@Mail.ru
"Разрушительная война". На Западе сделали резкое заявление об окончании СВО - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 15.02.2026 (обновлено: 21:37 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/evropa-2074556840.html
"Разрушительная война". На Западе сделали резкое заявление об окончании СВО
"Разрушительная война". На Западе сделали резкое заявление об окончании СВО - РИА Новости, 15.02.2026
"Разрушительная война". На Западе сделали резкое заявление об окончании СВО
При урегулировании конфликта на Украине необходимо учитывать восстановление отношений с Россией в будущем, заявил бывший британский дипломат Ян Прауд в эфире... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T20:29:00+03:00
2026-02-15T21:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
игорь костюков (генштаб)
гленн дизен
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935514_26:0:3082:1719_1920x0_80_0_0_6abd73323f497121539bd8c6f1ac92b1.jpg
https://ria.ru/20260215/voyna-2074522946.html
https://ria.ru/20260214/ukraina-2074421791.html
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074546064.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935514_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_728cf65c7a2c3d7385e998b3ca1c8090.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, европа, игорь костюков (генштаб), гленн дизен, дмитрий песков, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Игорь Костюков (Генштаб), Гленн Дизен, Дмитрий Песков, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
"Разрушительная война". На Западе сделали резкое заявление об окончании СВО

Экс-дипломат Прауд: Европа должна восстановить долгосрочные отношения с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. При урегулировании конфликта на Украине необходимо учитывать восстановление отношений с Россией в будущем, заявил бывший британский дипломат Ян Прауд в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.
«
"Вы рискуете оказаться в ситуации, когда, как в случае с Польшей и странами Балтии, в ЕС, который поддерживает по сути враждебную позицию по отношению к России, вступит так же крайне враждебно настроенная Украина. Вы всего лишь ставите на паузу гораздо более масштабную войну с Россией, пока Европа проводит ремилитаризацию", — сказал он.
Военнослужащие НАТО - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Катастрофа для континента". В США сделали заявление о войне с Россией
Вчера, 15:38
Эксперт также отметил, что к вопросу урегулирования украинского конфликта необходимо подходить комплексно. Важно акцентировать внимание не только на заключении мира, но и на восстановлении долгосрочных отношений с Россией, уточнил Прауд.
«
"Иначе Европа может просто создать себе проблемы в будущем, спровоцировав более разрушительную войну с Россией", — добавил он.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"На обочине". В ЕС признали тяжелую правду о переговорах по Украине
14 февраля, 19:27

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Он психопат". На Западе набросились на Зеленского после выходки в Мюнхене
Вчера, 18:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаИгорь Костюков (Генштаб)Гленн ДизенДмитрий ПесковЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала