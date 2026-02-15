Рейтинг@Mail.ru
Египетский политолог рассказал о стратегической ошибке Европы - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/evropa-2074503111.html
Египетский политолог рассказал о стратегической ошибке Европы
Египетский политолог рассказал о стратегической ошибке Европы - РИА Новости, 15.02.2026
Египетский политолог рассказал о стратегической ошибке Европы
Европейские страны осознали стратегическую ошибку, допущенную при ставке на зонтик безопасности США, и свою неспособность противостоять России в одиночку,... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T13:23:00+03:00
2026-02-15T13:23:00+03:00
в мире
россия
европа
венгрия
виктор орбан
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20260214/evropa-2074192891.html
https://ria.ru/20260214/ssha-2074379240.html
россия
европа
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Евросоюз
Египетский политолог рассказал о стратегической ошибке Европы

Турк назвал ставку на зонтик безопасности США стратегической ошибкой Европы

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 15 фев - РИА Новости. Европейские страны осознали стратегическую ошибку, допущенную при ставке на зонтик безопасности США, и свою неспособность противостоять России в одиночку, поделился мнением с РИА Новости египетский профессор политологии и эксперт по международным отношениям Исмаил Турк.
"Европа осознала, что допустила стратегическую ошибку, полагаясь на американский зонтик безопасности и не имея возможности самостоятельно противостоять России. С изменением американского курса после прихода администрации Трампа и его стремления завершить украинский конфликт Европа поняла, что совершила серьезную стратегическую ошибку, учитывая ее желание продолжать состояние враждебности с Россией", - сказал Турк.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Мир в опасности: а ведь Путин предупреждал
14 февраля, 08:00
По мнению египетского эксперта, Европа зашла слишком далеко в конфронтации с Россией и во введении санкций против российских нефти и газа, это существенно повлияло на покупательную способность европейских граждан и нанесло ущерб экономическому росту, что не отвечало интересам Европы. С продолжением украинского кризиса начались колебания и расхождения в позициях, считает он.
"(Премьер Венгрии - ред.) Виктор Орбан стал одним из первых европейских голосов, призвавших к отмене западных санкций против России как экономического партнера, особенно на фоне реальной ситуации и неспособности Украины добиться изменений, несмотря на полученную помощь, что вызвало серьезную напряженность в венгерско-украинских отношениях", - добавил Турк.
Ранее Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Опасное заблуждение". О чем США предупредили Европу
14 февраля, 14:06
 
В миреРоссияЕвропаВенгрияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала