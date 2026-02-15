Египетский политолог рассказал о стратегической ошибке Европы

КАИР, 15 фев - РИА Новости. Европейские страны осознали стратегическую ошибку, допущенную при ставке на зонтик безопасности США, и свою неспособность противостоять России в одиночку, поделился мнением с РИА Новости египетский профессор политологии и эксперт по международным отношениям Исмаил Турк.

По мнению египетского эксперта, Европа зашла слишком далеко в конфронтации с Россией и во введении санкций против российских нефти и газа, это существенно повлияло на покупательную способность европейских граждан и нанесло ущерб экономическому росту, что не отвечало интересам Европы. С продолжением украинского кризиса начались колебания и расхождения в позициях, считает он.