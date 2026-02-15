Египетский политолог рассказал о стратегической ошибке Европы

КАИР, 15 фев - РИА Новости. Европейские страны осознали стратегическую ошибку, допущенную при ставке на зонтик безопасности США, и свою неспособность противостоять России в одиночку, поделился мнением с РИА Новости египетский профессор политологии и эксперт по международным отношениям Исмаил Турк.
"Европа осознала, что допустила стратегическую ошибку, полагаясь на американский зонтик безопасности и не имея возможности самостоятельно противостоять России. С изменением американского курса после прихода администрации Трампа и его стремления завершить украинский конфликт Европа поняла, что совершила серьезную стратегическую ошибку, учитывая ее желание продолжать состояние враждебности с Россией", - сказал Турк.
По мнению египетского эксперта, Европа зашла слишком далеко в конфронтации с Россией и во введении санкций против российских нефти и газа, это существенно повлияло на покупательную способность европейских граждан и нанесло ущерб экономическому росту, что не отвечало интересам Европы. С продолжением украинского кризиса начались колебания и расхождения в позициях, считает он.
"(Премьер Венгрии - ред.) Виктор Орбан стал одним из первых европейских голосов, призвавших к отмене западных санкций против России как экономического партнера, особенно на фоне реальной ситуации и неспособности Украины добиться изменений, несмотря на полученную помощь, что вызвало серьезную напряженность в венгерско-украинских отношениях", - добавил Турк.
Ранее Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.
