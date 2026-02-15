https://ria.ru/20260215/evropa-2074489182.html
Мюнхенская конференция показала милитаристский дух Европы, пишет политолог
2026-02-15T11:11:00+03:00
в мире
россия
европа
великобритания
александр рар
мюнхенская конференция по безопасности
в мире, россия, европа, великобритания, александр рар, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, Европа, Великобритания, Александр Рар, Мюнхенская конференция по безопасности
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности наглядно продемонстрировала милитаристский "дух Европы", а сама европейская элита, судя по всему, полностью утратила связь с реальностью, желая поражения России, такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар.
"Выступления (на конференции - ред.) трех немецких политиков - Мерца, фон дер Лейен и Писториуса - выделялись тем, что они называли милитаризацию Европы
императивом. Никаких мирных предложений, никакой самокритики, никакого отвержения нового ядерного оружия в Европе - наоборот, главы правительств Великобритании
, Финляндии
, Литвы
, Дании
и других стран вторили этому посылу. Мюнхен
наглядно продемонстрировал новый дух Европы", - написал Рар
в своем Telegram-канале
.
Политолог также обратил внимание на то, что на конференции практически не обсуждались "реальные очаги" глобальной политики. "Европа, или, скорее, либеральная элита европейского руководства, воспринимает себя как находящуюся в состоянии войны только с Россией", - отметил Рар.
По его словам, несмотря на это, даже уставшие от конфликта европейцы в конце концов хотят мира на Украине
. "Но ни в коем случае при условии победы России
, а только успеха Украины", - указал Рар.
В этой связи он напомнил, что некоторые из присутствовавших на конференции глав западных государств заявляли о якобы скором поражении России.
Политолог подчеркнул, что подобная установка европейских элит отражает утрату их связи с реальностью. "Внешние наблюдатели за событиями на конференции по безопасности с недоверием протирали глаза. Неужели европейская элита в своей полной самоуверенности полностью потеряла связь с реальностью? Нельзя вести серьезную политику, руководствуясь принципом: "Чего не может быть, того не должно быть", - заключил Рар.
Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии
с 13 по 15 февраля.